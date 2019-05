Vier miljoen euro op het spel vanavond voor De Graafschap

door Richard van der Made

Sparta, de oudste club van Nederland, komt vanavond naar Doetinchem om te proberen de 2-1 achterstand uit het eerste duel ongedaan te maken. Vorig seizoen degradeerde de Rotterdamse club, terwijl De Graafschap juist promoveerde. Beide clubs deden dat tijdens de vaak zo grillige play-offs. Dit jaar rekende Sparta in de halve finale af met Top Oss. De Superboeren waren te sterk voor Cambuur.

Op De Vijverberg (20.45 uur) valt dus de beslissing wie volgend seizoen op het hoogste niveau mag spelen. Veertig kilometer verderop in Deventer strijden Go Ahead Eagles en RKC Waalwijk om dezelfde prijs in de degradatie/promotie play-offs. Vitesse kan net als vorig seizoen Europees voetbal binnenslepen als het na de 1-1 van vrijdag in Utrecht wint (of 0-0 speelt) in eigen GelreDome. Ook daar is de spanning om te snijden.

Weerslag op alles

Maar de grootste Gelderse belangen staan toch op het spel in de Achterhoek. Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp schetst de situatie alvast. 'Alleen al de mediagelden liggen fors hoger dan in de eerste divisie. Eigenlijk heeft het zijn weerslag op alles. Sponsorinkomsten, seizoenkaarten, maar ook de spelersgroep. In de eredivisie kunnen we met onze begroting naar zo'n tien miljoen euro. Gaat het mis, zakken we terug naar ongeveer zes miljoen. Dat is een flink gat.'

Drempel

De laatste degradatie van De Graafschap was in 2016 na play-off wedstrijden tegen Go Ahead Eagles. De club degradeerde in totaal zeven keer, maar promoveerde ook zeven keer weer terug naar de eredivisie. 'We zijn het dus wel gewend en hebben het natuurlijk vaker gedaan in de eerste divisie. We hoeven niet enorm te saneren', zegt Ostendorp. 'Maar nu we toch op de drempel staan, laten we het dan ook maar gaan doen.'

Appje naar fans

Het vertrouwen lijkt groot. 'Het vertrouwen bij de spelers spat eraf. Nu de wedstrijd dichterbij komt, voel je wel meer die spanning weer, maar dat hoort erbij.' Ostendorp roemt de fans van de club die ook vanavond weer als de zogeheten 'twaalfde man' achter De Graafschap zullen staan. Het stadion is uitverkocht met ruim 12.000 toeschouwers. 'Ik heb een aantal supportersgroepen nog een appje gestuurd na de wedstrijd in Rotterdam. 'Niet normaal zoals jullie ons steunen', heb ik geschreven. Ik ben er ook van overtuigd dat de kanteling daar in de tweede helft kwam. Toen gingen ze er nog massaler achter staan. De ploeg pakte dat op en van 1-0 werd het nog 1-2. Dan verdien je een groot compliment.'