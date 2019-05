De Graafschap wil geen jojoclub meer zijn

Maar de Doetinchemmers willen af van het imago van jojoclub. Alleen daarom al moet er vanavond worden afgerekend met Sparta in de finale van de play-offs.

De Graafschap slaagde er namelijk de laatste vijf keren in de eredivisie niet in om er langer dan twee seizoenen in te blijven. Na de promotie in 2004 volgde er direct weer degradatie. Nederlagen tegen uitgerekend Sparta werden de Superboeren toen fataal. De Graafschap werd kampioen van de eerste divisie in 2007 en bleef er een jaar later ternauwernood in via de play-offs, maar in 2009 ging het mis tegen RKC.

In 2010 werden de Superboeren vol overtuiging kampioen en een jaar later bleven ze onder leiding van trainer Darije Kalezic rechtstreeks in de eredivisie. Maar dat lukte in 2012 niet na een tweeluik met FC Den Bosch. De club speelde daarna drie jaar in de eerste divisie en kwam daar via de play-offs in 2015 weer uit. Na twee seizoenen eerste divisie was er een jaar geleden opnieuw promotie (zie foto).

Ook in de jaren 80 was er al een keer een degradatie na één seizoen en dat gebeurde ook in 1992. In de jaren 70 speelde De Graafschap voor het eerst in de eredivisie en dat duurde toen vier jaar. De langste periode in de eredivisie was vanaf 1995 tot en met 2003.