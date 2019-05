TERUGLEZEN | Zo ging Gelderland vanochtend om met de ov-staking

13.00 uur: Nog een laatste tip die we binnenkregen en dan stoppen we écht!

Hier kun je live zien welke treinen er nog wel rijden. Het is een actuele spoorkaart van Nederland met een visualisatie van de treinen in Nederland op basis van actuele reisinformatie.

11.30 uur: We sluiten het liveblog.

11.25 uur: Bijna iedereen is inmiddels op zijn werk of op school aangekomen, of heeft de moed opgegeven. Er reden toch nog aardig wat bussen en treinen in onze regio, maar het blijft goed opletten. En de ov-staking is nog niet voorbij, die duurt de hele dag nog. Maar blijf tips over de ov-staking sturen naar webmail@gld.nl, dan kunnen we er op radio, tv of online wellicht nog iets mee doen!

Foto: Omroep Gelderland

11.20 uur: Ook op Radio Gelderland is veel aandacht voor de ov-staking.

11.10 uur: Er zijn twee belangrijke voetbalwedstrijden vanavond en de vraag werpt zich dan op of de supporters wel naar de wedstrijden kunnen om hun club aan te moedigen. Dat is deels geregeld. De Graafschap speelt tegen het Rotterdamse Sparta. De superboeren hoopten eerst dat er toch voldoende treinen en bussen reden om de fans naar het stadion te brengen. Maar helaas hebben ze toch moeten beslissen om extra vervoer te regelen. Sparta zet speciale supportersbussen in om de fans naar De Vijverberg in Doetinchem te brengen.

Foto: Omroep Gelderland

Vitesse speelt tegen FC Utrecht en gaf gisteren al aan dat Breng ervoor zorgt dat in alle wijken van Arnhem en de dorpen daaromheen supporters worden opgehaald en weer teruggebracht. Die ritten worden uitbesteed aan touringcarbedrijven. Of FC Utrecht ook iets regelt voor de supporters is niet duidelijk.

Je kunt de wedstrijden vanavond live volgen op Radio Gelderland.

11.00 uur: We kregen een reactie van een lezer via Facebook. Shirley Boute uit Arnhem zegt: 'Ik heb van de week een Breng Flexbus besteld. Zij rijden nog wel, althans volgens de klantenservice. Ik heb geluk gehad want ze zijn nu praktisch onbestelbaar en op deze manier kan ik toch nog op school komen. Helaas hebben bijna al mijn andere klasgenoten geen vervoer om ook op school te komen.'

10.50 uur: De buurtbussen rijden op veel plaatsen wel. Die werken met vrijwillige chauffeurs en die staken niet. Houd dus de website van je eigen buurtbus in de gaten.

10.45 uur: Ook op onze Facebookpagina wordt flink gereageerd door mensen op de vraag: Lukt het om op je werk of op school te komen?

10.35 uur: Er zijn nauwelijks mensen op het station, dus moeten de winkels en eetgelegenheden dan wel open blijven?

Foto: Omroep Gelderland

10.30 uur: Ook het station van Zutphen ligt er verregend en troosteloos bij.

Foto: Omroep Gelderland

10.20 uur: We krijgen van verschillende kanten de tip dat de app OV-info goede informatie geeft over bussen en treinen die wel rijden.

Foto: screenshot app

10.10 uur: Het weer zit niet mee, als je vandaag aangewezen bent op het stalen ros. En dat blijft helaas de rest van de dag zo. Houd het weer in Gelderland bij op onze weerpagina. Voor nu is de verwachting: vanochtend is het bewolkt en trekken vanuit het westen geleidelijk pittige buien de regio binnen. Daarbij is ook kans op onweer. Ook vanmiddag houden de stevige buien aan met lokaal flink wat neerslag. De wind is vanochtend zwak en veranderlijk, vanmiddag staat er meest matige noordelijke wind bij temperaturen van slechts 14 of 15 graden. Vanavond wordt het geleidelijk droger en komen vannacht flinke opklaringen voor bij een matige noordenwind, later zwak. Tijdens opklaringen kan het flink afkoelen. De temperatuur daalt naar 3 of 4 graden met aan de grond zelfs kans op een graadje vorst.

Foto: screenshot Buienradar

09.55 uur: De remise van de trolleybussen in Arnhem staat er verlaten bij. Alle bussen netjes op een rijtje.

Foto: Omroep Gelderland

09.50 uur: De ochtendspits was wel druk als gevolg van de stakingen in het openbaar vervoer, maar van extremen was geen sprake, meldt de Verkeersinformatiedienst van Rijkswaterstaat. Om 08.00 uur was er sprake van een piek in de spits, het totaal aantal filekilometers in Nederland kwam toen uit op 328. Toch is dat voor een dinsdag met regen niet uitzonderlijk, aldus de VID.

Wel kwamen de files eerder op gang dan normaal. De piek ligt meestal rond 08.30 uur. Dat wijst erop dat mensen anticiperend op de stakingen eerder in de auto zijn gestapt. Dat de spits relatief vlot verliep, komt volgens de VID ook doordat er opvallend weinig incidenten op de weg waren.

Rond 09.00 uur stond er op de rijkswegen nog ruim 100 kilometer file. De ANWB, die ook binnenwegen meetelt, kwam uit op 265 kilometer. Eerder op de ochtend liep de teller bij de ANWB op tot bijna 700 kilometer.

09.45 uur: Het zit niet mee op de weg... dus heb je ervoor gekozen om de auto te nemen en ben je in de buurt van Arnhem of Nijmegen, houd dan rekening met vertraging.

09.40 uur: De belangstelling om een overtocht te maken met het pontje van Randwijk naar Wageningen is op deze ov-stakingsdag groot...

09.30 uur: Op het pontje van Randwijk naar Wageningen over de Rijn zijn een aantal reizigers die toch maar het zekere voor het onzekere hebben genomen en de fiets hebben gepakt. Normaal zouden ze dat in de regen niet doen... Het pontje is een sluipweg voor de A50. De schipper verwacht dat, zodra er op de A50 een file ontstaat, de drukte op zijn pont toeneemt.

Foto: Omroep Gelderland

09.20 uur: Op Radio Gelderland wordt ook veel aandacht besteed aan de gevolgen van de ov-staking.

09.10 uur: Hier nog het filmpje van Femke Oude Elferink (17) die naar school wilde om een toets te maken, maar dat niet kon...

09.05 uur: Station Arnhem lag er nog nooit zo verlaten bij.

09.00 uur: In Nijmegen rijdt er nog wel openbaar vervoer, volgens twitteraar Martijn Coenen.

08.55 uur: Als je de Nederlandse taal niet machtig bent, heeft het bericht over de ov-staking je wellicht niet bereikt. Deze vader in Arnhem probeert zijn zoon naar school te brengen met het ov...

08.50 uur: Volgens verslaggever Madelien Jansen rijdt Breng tussen Doetinchem en Arnhem wel ieder half uur. Alleen... er zijn bijna geen reizigers

Foto: Omroep Gelderland

08.45 uur: Het drukste moment van de dag op de weg is voorbij, volgens de ANWB. Vooral bij Arnhem en Nijmegen liep het vast.

08.40 uur: Verslaggever Rik Kapitein praat met FNV-er Marijn van der Gaag over waarom de ov-staking wordt gehouden.

08.30 uur: De remise in Apeldoorn staat volgens verslaggever Rik Kapitein niet bomvol bussen: zo'n beetje de helft van alle bussen rijdt vandaag gewoon.

Foto: Omroep Gelderland

08.25 uur: Verslaggever Esther Hendriks staat bij het Lexkesveer.

08.20 uur: Het station van Doetinchem ligt er verlaten bij.

Foto: Omroep Gelderland

08.15 uur: En dan rijdt de trein... zijn er geen reizigers!

08.10 uur: Echt lekker fietsweer is het niet... maar je moet wat!

08.05 uur: De informatiestand van NS is ook onbezet vanwege de staking. En dat terwijl veel reizigers geen idee hebben welke trein wel of niet rijdt.

Foto: Omroep Gelderland

08.00 uur: Sommige reizigers hebben geluk anderen hebben pech...

07.55 uur: Femke Oude Elferink (17) mist waarschijnlijk haar toets op het Aeres MBO in Barneveld.

Foto: Omroep Gelderland

07.45 uur: Ook in Apeldoorn wordt gestaakt. Verslaggever Rik Kapitein spreekt een aantal stakers.

07.35 uur: Verslaggever Madelien Jansen is op de carpoolplek in Doetinchem.

07.25 uur: De wegen lopen vol!

Screenshot ANWB verkeersinformatie

07.10 uur: Wisse van der Velde (63) is al 42 jaar (hoofd-)conducteur en wil een goed pensioen voor iedereen.

Foto: Omroep Gelderland

Michalina Krawczak kwam met de trein vanuit Zevenaar naar Arnhem. Hoe ze wist dat er een trein reed? Ze keek op de NS-app.

Foto: Omroep Gelderland

06.55 uur: De bushokjes zijn leeg in Arnhem.

Foto: Omroep Gelderland

06.50 uur: Normaal gaat deze mevrouw met de vouwfiets het ov in, maar ze leende nu een auto:

Foto: Omroep Gelderland

06.40 uur: Er wordt veel getwitterd over de ov-staking. Heb jij informatie voor ons over de staking? Laat het ons weten op webredactie@gld.nl.

06.30 uur: En er rijdt een trein! Of toch niet? Ja, maar die rijdt vanuit Arnhem naar Duitsland...

06.20 uur: Verslaggever Vera Eisink doet vandaag verslag op meerdere plaatsen in de provincie. Ze begon op het Centraal Station van Arnhem en ziet geen bussen en treinen, maar wel reizigers.