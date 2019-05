Wateroverlast Breedeweg: 6 miljoen euro nodig voor droge voeten

door Rob Haverkamp

Het was wethouder Sylvia Fleuren die het enorme bedrag van 6 miljoen uitsprak in een zaaltje in Breedeweg waar maandagavond bijna 150 mensen op af waren gekomen om te praten over de wateroverlast. Dat die vaker en heviger zal voorkomen, is iets waar deskundigen niet aan twijfelen.

Nu 9 ton voor de hele gemeente

Het bedrag voelt nog groter, wanneer de wethouder daar aan toevoegt dat de gemeenteraad van Berg en Dal vooralsnog 900.000 euro beschikbaar heeft gesteld voor de aanpak van de problematiek in de hele gemeente. Fleuren hoopt op geld van bijvoorbeeld het Waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland.

Wateroverlast door hevige regenval blijft een groot probleem in de hele, heuvelachtige gemeente Berg en Dal. Er wordt al geprobeerd op allerlei manieren het tij te keren, maar opgelost is het probleem voor de geplaagde inwoners nog lang niet. Het dorp Breedeweg ligt in één van de dalen en is daarmee een afvoerputje voor regenwater.

Bezoekers van de bijeenkomst in Breedeweg (Foto: Omroep Gelderland)

Weg schever leggen

De inwoners die op de informatieavond waren afgekomen, kregen uitleg over wat er al gedaan is om het waterprobleem in te dammen. Bijvoorbeeld door de capaciteit van een retentiebekken te verhogen. En er werd gesproken over nog mogelijke stappen. Zoals aanpassing van het riool en zelfs het schever leggen van een weg om als barrière te fungeren voor het van de heuvels omlaag komende water.

De bezoekers van de avond werd gevraagd mee te denken over oplossingen en om ook vooral zelf afvoer van regenwater van het riool af te koppelen. Senior rioolbeheerder van de gemeente Berg en Dal Maaike Klomp schetste hoe 66% van het versteende oppervlak geen eigendom is van de gemeente, maar van particulieren. Het water dat vanaf daar het riool instroomt, draagt flink bij aan de problemen.

Later bijeenkomsten in Beek en Heilig Landstichting

Bezorgde burgers vinden dat de aanpak van de overlast te lang op zich laat wachten. Wethouder Fleuren vindt zelf ook dat het lang duurt voor er een oplossing is. Maar ze wijst er op dat de oplossingen om het tij te keren complex zijn en heel veel geld kosten.

Alle ideeën die de burgers opperden maandagavond worden nader bekeken. In het najaar worden gemaakte keuzes voorgelegd aan de inwoners. Eind 2020 is het de bedoeling dat met de uitvoering wordt gestart. Later dit jaar volgen ook informatie-avonden in Beek en Heilig Landstichting. Daar spelen soortgelijke problemen.

