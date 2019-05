VNG positief over extra budget voor jeugdzorg: 'Signaal wordt gehoord'

Dat zegt Leon Meijer tegen Omroep Gelderland. Over de eerdere verhogingen die twee weken geleden bekend werden gemaakt, was Meijer nog niet echt te spreken. Meijer vond de miljoenenregen uit Den Haag maar een schijntje. 'Het is helemaal geen goed bericht', zei hij toen tijdens de raadsvergadering in Ede.

Nu is hij een stuk positiever gestemd. Het kabinet naast de 420 miljoen dit jaar ook de aankomende twee jaar 300 miljoen in de zorg gaat investeren, ziet Meijer de toekomst wat rooskleuriger in. 'Ik spring nog geen gat in de lucht, maar het helpt om het gat te dichten', aldus Meijer.

Vanuit de VNG en door wethouders uit heel Nederland werden in de afgelopen weken brandbrieven naar Den Haag gestuurd, met maar één boodschap: 'Er is dringend meer geld nodig, anders kunnen wij aan onze zorgtaak en -plicht niet voldoen.'

Onafhankelijk onderzoek

Naast het extra budget, komt er ook een onderzoek naar de tekorten in de zorg. Dat wordt door een onafhankelijke commissie gedaan. 'Er wordt gekeken naar hoeveel er nodig is om jeugdzorg in de gemeenten weer naar een normaal niveau te krijgen. Het zou geweldig zijn als er door het kabinet ook daadwerkelijk gekeken wordt naar dit belangrijke onderzoek.'

Het is nog niet bekend wanneer dit onderzoek klaar is.

Zie ook: