Sven Nieuwpoort: De Graafschap gaat het heel lastig krijgen'

Dinsdagavond valt de beslissing op De Vijverberg. Blijft De Graafschap in de eredivisie of degradeert het naar de eerste divisie? De spanning tijdens de laatste trainingen is voelbaar in het stadion bij fans, spelers en stafleden. Sven Nieuwpoort, voormalig aanvoerder en sinds kort terug als basisspeler waarschuwt. 'Het gaat heel spannend worden.'

Kreten van de huisarts

Nieuwpoort merkt om zich heen dat de verwachtingen hoog zijn. De mensen zijn optimistisch na de benauwde maar belangrijke 2-1 zege in de eerste wedstrijd tegen Sparta. 'Dat hoor je wel overal', beaamt de centrumverdediger. 'Dat de mensen heel positief zijn. Vanochtend nog was ik even bij mijn huisarts. Die begon er ook al over. Dat het nu moet gebeuren en dat het niet meer mis kan gaan. Dat soort kreten, maar het gaat nog heel lastig worden.'

Spanning

'Het gaat inderdaad wel ergens om', gooit Nieuwpoort er een understatement tegenaan. 'Nu zijn we ontspannen, morgen komt er wat meer druk op te staan. We hebben een goede uitgangspositie. Dat neemt hopelijk wat spanning weg. Iedereen wil De Graafschap in de eredivisie houden.'

Trainer Henk de Jong tornt niet aan zijn winnende elftal van zaterdagavond in Rotterdam. Bahoui en Narsingh blijven basisspeler op de flanken en ook Vet houdt zijn plek op het middenveld. Serrarens begint opnieuw op de bank.

Opstelling: Bertrams, Owusu, Straalman, Sven Nieuwpoort, Tutuarima; Vet, El Jebli, Matusiwa; Narsingh, Benschop en Bahoui