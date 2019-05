Forse boete en taakstraf voor massale bomenkap in Tiel

Het recyclingbedrijf dat ongeveer 1500 bomen kapte op het terrein van de oude glasfabriek in Tiel is veroordeeld tot het betalen van een boete van 100.000 euro. De directeur krijgt een taakstraf van 120 uur opgelegd. In beide zaken gaat hij in hoger beroep.

Door Menno Provoost

Het terrein van de oude glasfabriek aan de Panovenlaan in Tiel omvat zo'n 48 hectare en heeft een eigen haven en kade. Het recyclingbedrijf dat gelieerd is aan Vondelingenplaat uit Rotterdam kocht het terrein eind 2015 om er puin te gaan recyclen. Begin 2016 constateerden de gemeente Tiel en de Omgevingsdienst Rivierenland dat er meer dan 1500 bomen gekapt waren, waarvoor volgens hen een vergunning vereist was. Het ging om in tientallen jaren opgeschoten groen op een leeg stuk van het terrein, maar ook om bomen aan de toegangsweg en om een perenboomgaard op het terrein.

Een paar maanden later constateerde de omgevingsdienst dat de oude snijerij van de glasfabriek gesloopt werd. Zo'n tachtig kubieke meter staal zou zijn gedemonteerd en aan een schroothandelaar verkocht. Hiervoor was geen sloopmelding aan de autoriteiten gedaan, wat wel had gemoeten.

Lagere straf dan geëist

De rechtbank acht bewezen dat deze werkzaamheden in strijd met de regels zijn uitgevoerd. De door het Openbaar Ministerie geëiste straf van 250 euro per boom (totaal 375.000 euro), vindt de rechter te hoog. Dit omdat het om een groot aantal bomen gaat en omdat er met deze begroeiing op een industrieterrein ook een andere waarde wordt geschonden dan doorgaans. Daarbij laat de rechter meewegen dat de redelijke termijn van twee jaar om dit soort zaken te behandelen is overschreden. De rechtbank komt daarom uit op een boete van 100.000 euro.

De rechtbank acht ook bewezen dat de directeur van het bedrijf, Willem van Bentum, opdracht heeft gegeven voor het kappen van de bomen en het slopen van de snijerij. De rechtbank rekent het hem zwaar aan dat hij zijn belang, of dat van zijn onderneming, zwaarder laat wegen dan de regels voor het algemene belang van de bescherming van het milieu, het landschap en de omgeving, waaronder ook mogelijke objecten van archeologische waarde.

'Directeur ging vaker in de fout'

De rechters constateren dat de directeur eerder voor dergelijke feiten is veroordeeld en dat hij, ondanks deze waarschuwingen, doorgaat met dit gedrag. 'Verdachte vertoont een consistent beeld van willen ondernemen zonder daarbij acht te slaan op wettelijke bepalingen die daarbij kosten en/of vertraging opleveren', aldus de rechtbank. 'Niet alleen doet dat onrecht aan bepalingen die de omgeving of de gezondheid van de medemens beogen te beschermen, maar ook is een dergelijke handelswijze ondermijnend en concurrentievervalsend.'

De rechtbank veroordeeld hem daarom tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand, met een proeftijd van drie jaar. Daarbij krijgt hij een taakstraf van 120 uur.

'Normaal beheer'

Van Bentum heeft altijd op het standpunt gestaan dat de kap van de bomen onder het normale beheer viel om het industrieterrein bedrijfsklaar te maken. Tijdens de rechtszaak stelde de verdediging dat er op basis van een eerdere brief van de Provincie Gelderland geconcludeerd kan worden dat voor het slopen van de snijerij geen melding of vergunning vereist was.

De directeur ziet zich hierin gesterkt door eerdere uitspraken van de bestuursrechter. Hij gaat dan ook tegen de uitspraak in hoger beroep. Van Bentum: 'We zijn zowel wat betreft het kappen als de sloop door de bestuursrechter al in het gelijk gesteld. Het is de vraag waarom de rechtbank daar nu een andere visie op heeft. Het is afwachten, de zaak is nog niet ten einde.'