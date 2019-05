Inbrekers halen huis leeg van trainer Henk de Jong in Doetinchem: 'God straft altijd'

Het huis van Henk de Jong in Doetinchem is zondagmiddag overhoop gehaald. Inbrekers namen dierbare spullen van de trainer van De Graafschap mee. 'Heel vervelend, maar ik wens ze er veel plezier mee.'

door Richard van der Made

De Jong reed zondagochtend vanuit zijn woning in het centrum van Doetinchem naar stadion De Vijverberg voor de training. Kort daarop sloegen inbrekers hun slag. 'Ze hebben het raam ingegooid en een hoop schade toegebracht aan mijn huisje. De mensen die dat gedaan hebben wil ik veel plezier wensen met mijn spullen. Bedankt! Een hoop ellende brengt dit voort, maar God straft altijd.'

Even aanbellen

De aangeslagen trainer steekt bij die laatste woorden priemend een vinger de lucht in. 'Het is op meer plekken gebeurd heb ik begrepen in de buurt', vervolgt De Jong het aangrijpende verhaal. 'Heel vervelend is het. Dus mensen pas op je spullen. Maar de volgende keer even aanbellen en dan mogen ze mijn spullen ook gewoon hebben', aldus De Jong.

Rust uitstralen

Ondertussen hoopt de Fries dat zijn avontuur bij De Graafschap, op zijn laatste werkdag, toch nog een prettig einde krijgt. Met de 2-1 overwinning uit bij Sparta is de uitgangspositie dinsdag op De Vijverberg gunstig. Het stadion is uitverkocht. 'Er is wel wat spanning, maar dat is ook goed. Als trainer probeer je rust uit te stralen en normaal te doen.'

Ereronde lopen

De Jong hoopt vurig op een geslaagd afscheid na 2,5 jaar De Graafschap. 'Dat zou echt perfect zijn. Met een biertje na afloop en dat we dan na de wedstrijd een rondje kunnen maken. Ja, je denkt er wel eens aan dat we bij handhaving met zijn allen een ereronde lopen en dan met al dat publiek tegen de hekken aan.'