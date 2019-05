Het nieuws van maandag in 5 minuten

Met vandaag onder meer:

Dinsdag is de grote ov-staking: in heel Nederland rijden geen of nauwelijks treinen en bussen. En het is lastig, zo niet ondoenlijk, om als reiziger uit te vinden welke treinen en bussen wél rijden.

Hoe gaat het met de beekprik in de Achterhoek? Ecologen maken zich zorgen over het zeldzame visje vanwege de periode van extreme droogte, afgelopen zomer. Ecologen doen deze weken onderzoek naar de vis die vrijwel zijn gehele leven in de modder leeft.

Na de fraaie 2-1 overwinning op het Kasteel van Sparta is de stemming momenteel licht euforisch in het kamp van De Graafschap. Iedereen lijkt zo ongeveer wel overtuigd van een happy end in Doetinchem. Dinsdagavond volgt op een bomvolle Vijverberg de apotheose van het seizoen en kan het eredivisieschap met een jaar worden verlengd.

