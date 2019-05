Gelderse Statenleden stemmen op hun eigen partij, maar niet altijd op de lijsttrekker

Alle acht de leden van Forum voor Democratie kozen voor een andere kandidaat van de eigen partij. Lijsttrekker is Henk Otten, die eerder dit jaar in opspraak raakte omdat hij 30.000 euro vanuit de partijkas naar zichzelf had overgemaakt, in zijn ogen voor verleende diensten.

'Leden respecteren'

Niet alleen bij Forum voor Democratie werd op andere kandidaten dan de lijsttrekker gestemd. Zo koos de helft van de GroenLinks-fractie voor iemand anders van hun eigen lijst. Ook bij een aantal kleinere partijen was dat het geval.

Maar bij de meeste partijen gingen de stemmen traditiegetrouw naar de lijsttrekker. Waarom eigenlijk? 'Omdat de lijst voor de Eerst Kamer door ons partijcongres is vastgesteld', legt PvdA-fractievoorzitter Peter Kerris is. 'En wij vinden dat we de leden moeten respecteren.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.



Foto: Omroep Gelderland

Van de 55 stemgerechtigden waren er maandag 54 aanwezig in het Gelderse provinciehuis. Het enige afwezige Statenlid had een ander gemachtigd om zijn stem uit te brengen. Bij het tellen bleken alle stemmen geldig. Er is geen blanco stem uitgebracht.

Restzetels voor coalitie

Niet in alle provincies stemden de Statenleden louter op hun eigen partij. Uit de voorlopige landelijke uitslag blijkt dat coalitiepartijen D66 en ChristenUnie een restzetel winnen, omdat enkele Statenleden van VVD en CDA niet op hun eigen partij hebben gestemd. De coalitie komt uit op 32 van de 75 zetels in de Eerste Kamer.

Meer weten over wat de Eerste Kamer voor macht heeft en hoe de Eerste Kamer werkt? Luister dan naar de Omroep Gelderland-podcastserie De Staat van de Senaat:



De podcast is ook te beluisteren via Spotify en iTunes.