'Scheuren Tielse parkeergarage zijn normaal en voorspelbaar'

Dat de vloer van de parkeergarage in Tiel scheuren kent is normaal en zelfs voorspelbaar. Dat stelt de gemeente Tiel naar aanleiding van vragen uit de gemeenteraad en publicaties over de scheuren in de onderste verdieping van de parkeergarage Westluidense Poort.

Volgens wethouder Frank Groen is er geen reden om hier ongerust over te zijn. 'De scheuren zien er natuurlijk niet fraai uit, maar er is geen reden tot zorg. De parkeergarage is gewoon te gebruiken. Ook de vierde verdieping.'

De scheuren treden volgens de gemeente op doordat beton krimpt. Bij de parkeergarage speelt daarnaast ook dat de rivier dichtbij stroomt. Hierdoor staat er grote druk op de vloer. Hiermee is rekening gehouden in de constructie. Volgens Tiel zijn ze eenvoudig te herstellen en dicht te maken met een speciaal soort hars. Parkeren van auto’s en motoren is gewoon mogelijk.

Bouwer VolkerWessels monitort de gehele parkeergarage, waaronder ook de vloeren. Dat gebeurt maandelijks en staat in het onderhoudscontract. Als het nodig is, injecteren zij de scheuren met de hars. Dit is eerder gebeurd in de winters van 2017 en 2018 gedaan.

Het is volgens de gemeente Tiel niet uit te sluiten dat het nog een keer moet gebeuren.

Zie ook: Vloer van Tielse parkeergarage begint te scheuren