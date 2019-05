'Een roerdomp neergestreken in Park Lingezegen, dat smaakt naar meer!'

Het leek me onbeduidend en getuttebel in de marge. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Er is in de recent aangeplante rietvelden nu al een roerdomp neergestreken. Die hadden we sinds de late middeleeuwen zo’n beetje niet meer gezien. Dus dat smaakt naar meer. De verwachtingen zijn hooggespannen. Ik zie twee rode wouwen in de verte.

Wat een irritante instabiele bootjes. Harm Edens

Of … als ik eerlijk ben… boswachter Thijmen zag ze en na lang turen en wijzen zag ik ze ook. Maar daar gaat het niet om. Wat bijna randstad Rijn en Waal was geworden heeft nu een nieuwe groene long. Laten we er zuinig op zijn! Waar kun je zo dichtbij huis kanoën? Hier kan dat. Op de Linge. Of… als ik eerlijk ben… boswachter Thijmen ging kanoën en ik werd voornamelijk nat. Wat een irritante instabiele bootjes.

Het schijnt dat als je het eenmaal onder de knie hebt, je er heel relaxed van wordt. Ik kan niet wachten.

