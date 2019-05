Vermeende nep-psycholoog uit Ede hoort celstraf eisen

De man van 34 zou van 2014 tot en met 2018 vervalste diploma's en cv's hebben gebruikt, waardoor hij aan de slag kon bij meerdere werkgevers.

Vals diploma

Zo zou de Edenaar een vervalst masterdiploma klinische psychologie van de Nijmeegse Radboud Universiteit hebben gebruikt. Ook zou hij met de vervalste papieren bij twee Arnhemse instellingen hebben gewerkt.

Het gaat om Thuiszorg Evital en Evergreen GGZ. Evital richt zich op zorg op maat in eigen taal en cultuur, Evergreen verzorgt interculturele behandeling en gezinsbegeleiding.

De man zou verder actief zijn geweest bij Uw Psychiater BV in Zwolle en Shared Ambition - gespecialiseerd in arbeidsgerelateerde psychologische zorg - in Amersfoort.

Ook zou de verdachte zich bij medewerkers van Uw Psychiater en Evital hebben voorgedaan als academicus. Zo zou hij zijn afgestudeerd aan de Radboud Universiteit en in het bezit zijn van een master of bachelor of science-titel, terwijl dat niet het geval was.

Andere Gelderse oplichters

De afgelopen jaren waren er meerdere Gelderse gevallen van gesjoemel met diploma's en cv's. Zo werd de 58-jarige nep-patholoog Peter B. uit Bennekom - ook wel bekend als Dr. Bones - vorige maand veroordeeld tot 21 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

B. deed zich tussen 2013 en 2015 voor als forensisch arts en patholoog, terwijl hij is opgeleid tot obductie-assistent. Hij werkte op rampplekken van vliegtuigongelukken in Namibië en Frankrijk. B. werd in augustus 2015 aangehouden, nadat hij zich uitgaf als forensisch patholoog bij de politieacademie in Apeldoorn. Zijn diploma bleek vervalst te zijn.

In 2009 moest directeur Albert Krielen van de Nijmeegse Stadsschouwburg en de Vereeniging het veld ruimen, onder meer nadat ontdekt was dat hij zijn cv bij elkaar had gelogen. Zo beweerde hij dat hij directeur was geweest bij Philips in Japan en dat hij KLM-piloot was geweest. Krielen lag overigens ook onder vuur vanwege zijn declaratiegedrag en een smeergeldaffaire.

