Vrijwilligers gezocht voor nieuw project van Humanitas: Levenstijdschrift

De afdeling Oostelijke Achterhoek van Humanitas is actief met projecten op het gebied van sociaal isolement, opvoeding, financiële thuisadministratie en buurtbemiddeling. De vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Die hulp is gratis, voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Humanitas kent een nieuw project: het Levenstijdschrift. Een levenstijdschrift laat iemand stralen. Het levenstijdschrift is een op maat gemaakte glossy over één persoon. Het vertelt het verhaal van iemands leven, zijn of haar herinneringen op een manier die past bij zijn of haar situatie en levensstijl. Het mooie is dat het ook gebruikt kan worden door familie, eventuele verzorgenden en vrijwilligers om met mensen in gesprek te raken over hun leven. En het is ook nog eens een mooi geschenk voor de hoofdpersoon en de familie.

Hoe werkt het? Een vrijwilliger verzamelt aan de hand van een vragenlijst materiaal voor het levenstijdschrift samen met de hoofdpersoon, zijn of haar partner, familie en eventueel vrienden en buren. Het verzamelde materiaal wordt vervolgens verwerkt in een daarvoor ontworpen format. Bij de verwerking van gegevens en de opmaak van het levenstijdschrift wordt de vrijwilliger ondersteund door de hoofdredacteur namens Humanitas, Daphne Kremer, en de helpdesk van de uitgeverij. Alles bij elkaar genomen kost één levenstijdschrift ongeveer tien à twaalf uur werk, verdeeld over zes tot tien weken. Afhankelijk van zijn of haar mogelijkheden, kan een vrijwilliger er natuurlijk ook meer dan één maken.

In Lichtenvoorde is er inmiddels een start gemaakt met het maken van minimaal zes levenstijdschriften voor cliënten van zorgorganisatie Careaz. Vrijwilligers hiervoor komen vanuit Careaz zelf. Uit reacties van allerlei kanten blijkt dat het levenstijdschrift in de oostelijke Achterhoek in een grote behoefte voorziet. Humanitas zoekt dan ook dringend vrijwilligers die onder de vlag van Humanitas mee willen gaan doen.

Lijkt het u leuk om mee te werken aan dit project? Reageren kan hieronder!