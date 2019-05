Bureau GLD: Wie pint hier met pas van ander?

Vermoedelijk hebben de vrouwen meegekeken bij de kassa toen de man boodschappen afrekende in een supermarkt, vlak bij zijn huis. Ze stalen met een babbeltruc zijn bankpas en gaven die aan iemand die later pinde met de pas van de Arnhemmer.

We laten beelden zien van een man die grote sommen geld van de rekening van het slachtoffer haalt. De transactie is in winkelcentrum Kronenburg.

Bekijk de beelden.

Herken je de man of heb je een andere belangrijke tip in deze zaak, geef die dan door via dit tipformulier of bel 0800-6070 of (Meld Misdaad Anoniem) 0800-7000. Geef ook het zaaknummer door: 2019082965.