Hoe de 'foute' keuzes van grootouders zelfs hun kleinkinderen beïnvloeden

In juni verschijnt het boek "Alles begint met de emotionele erfenis van onze (voor)ouders." De schrijfster, Monique van de Laar, is kleinkind van NSB-ers. In haar boek vertelt ze over de misstappen van haar grootouders en de gevolgen voor haar familie. Daarnaast geeft ze praktische handvatten om jezelf te bevrijden van de emotionele erfenis van je familie.

Monique van de Laar noemt zichzelf 'kleinkind van foute ouders in de Tweede Wereldoorlog.' De ouders van zowel haar vader als haar moeder waren 'fout in de oorlog' en werden daar na de bevrijding voor gestraft.

Haar opa van vaders kant werd in 1933 om economische redenen lid van de NSB. Hij was nooit actief lid, maar zegde zijn lidmaatschap niet op nadat de nazi's Nederland waren binnengevallen. Na de oorlog zat hij bijna drie jaar gevangen in verschillende kampen. Ook zijn vrouw werd vlak na de bevrijding opgepakt, waarbij ze haar drie kinderen helemaal alleen moest achterlaten. Moniques vader, de oudste, was op dat moment 13 jaar, zijn zusje negen en zijn broertje anderhalf. Zijn moeder kwam na twee dagen weer thuis, maar deze gebeurtenissen hebben grote invloed op hem gehad, het was één van de ergste dingen die hij heeft meegemaakt.

Monique's opa van moeders kant liet zich in de oorlog naturaliseren tot Duitser. Hierdoor werd automatisch zijn hele gezin Duits, dus ook zijn vrouw en zijn twee dochters. Na de oorlog werd hij opgepakt en gevangen gezet. Zijn vrouw, Moniques oma, heeft samen met haar dochters in een kamp gevangen gezeten. Daar leefden ze onder erbarmelijke omstandigheden, ze werden vernederd, bedreigd en mishandeld.

Afgewezen en uitgescholden

Deze traumatische gebeurtenissen hadden een enorme invloed op de ouders van Monique. Bovendien werden ze vanwege de keuzes van hun ouders nog jarenlang afgewezen, uitgescholden en als minderwaardig behandeld. Deze ervaringen leidden tot een onvermogen om liefde te ontvangen en te delen en om hun gevoelens uiten. Het meedragen van hun geheimen was een grote last en werd overgedragen op hun kinderen. Monique heeft altijd wel gevoeld dat er geheimen waren, maar kon hier als kind niets mee. Toen ze in 2000 een opleiding ging volgen tot psychosociaal therapeut, moest ze eerst aan de slag met haar eigen onverwerkte pijnen. Ze ging met haar ouders in gesprek, en toen kwamen de traumatische oorlogsgeheimen van haar familie boven water.

Het ouderlijk gezin - foto Monique van de Laar

In haar boek beschrijft Monique het verleden van haar familie. Welke invloed hebben deze familiegeheimen gehad op haar verdere leven? Wat is de emotionele erfenis die zij heeft doorgekregen van haar ouders en hoe heeft ze zich hiervan bevrijd? De lezer krijgt duidelijke en praktische handvatten om (familie-)patronen en pijnen te doorbreken. Het schrijven van het boek heeft haarzelf ook geholpen: “Het (...) heeft het laatste stukje bevrijding in mijzelf opgeleverd, aangezien de donkere wolk die jarenlang boven mijn hoofd hing, mede ten gevolge van mijn emotionele erfenis, nu is verdwenen.”



