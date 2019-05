Weduwe (78) aan haren trap op gesleurd en opgesloten in kelder: brute overval voor rechter

Hij zou het slachtoffer aan haar haren de trap hebben opgesleurd, een pistool tegen haar hoofd hebben gezet en haar hebben opgesloten in de wijnkelder. Een man uit Purmerend staat dinsdag terecht voor een gewelddadige overval in mei 2016 op een toen 78-jarige weduwe in Arnhem. De verdachte zou voor ruim 200.000 euro aan sieraden hebben buitgemaakt.

De vrouw vertelde in maart 2017 bij Opsporing Verzocht over de brute overval. Ze stond in haar tuin matten te kloppen, toen er een man naar haar toe kwam.

'Hij greep mij vast en ging heel wild tekeer. Een tweede man kwam erbij. Toen trok hij me mee naar binnen en werd ik bij mijn haren de trap opgetrokken. Dat deed vreselijk pijn. En ze riepen maar iedere keer: geld, goud willen we. Waar is dat?'

'Heftigste moment van mijn leven'

De overvallers slaan en trappen het slachtoffer en tapen haar vast op een stoel, maar maken haar los om de kluis in de kelder te openen. Onderweg naar beneden verzint ze een list. Ze vertelt dat er in haar slaapkamer goud te vinden is. Als een van de overvallers met haar naar de slaapkamer gaat, weet ze ongemerkt een verborgen alarmknop in te drukken.

De overvallers zouden haar daarna naar de kluis in de kelder hebben gesleurd. De weduwe wordt daarna opgesloten in haar wijnkelder, waar de politie - gewaarschuwd door het alarm - haar na een uur bevrijdt.

'Het was het heftigste moment van mijn leven. Ik zat daar in de kelder en kon de deur niet open krijgen. Ik kan het gewoon niet verwerken', aldus het slachtoffer in Opsporing Verzocht.

Verdachte opgepakt dankzij DNA-match

De overvallers zouden er met een flinke buit vandoor zijn gegaan. In februari 2018 wordt een van de verdachten opgepakt na een DNA-match.

De 27-jarige man staat dinsdag terecht. Voor zover bekend is de tweede overvaller nog niet gepakt.

