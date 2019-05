Breakdancer Shinshan (17) maakt kans op wereldtitel

'Zestien geselecteerde dansers uit verschillende disciplines kregen alle vrijheid om het publiek te verrassen: van poppers en lockers tot streetdancers en breakers, man tegen vrouw, vrouw tegen vrouw en man tegen man. Uiteindelijk zette Shinshan de tofste show neer', schrijft de organisatie.

Jean Salazar Tavera, zoals Shinshan echt heet, was de favoriet van de in totaal 400 juryleden. Het gehele publiek in het Tilburgse 013 had daarmee een stem. Op 12 oktober gaat de danser voor de wereldtitel in Parijs. Dat is best pittig, zo zegt hij. 'Ik moet heel hard gaan trainen. Zowel mentaal als fysiek moet ik naar de next level nu', legt hij uit.

Bekijk de beelden van Shinshan in Tilburg. De tekst gaat verder onder video.



Eerder ook al gewonnen

Ondanks zijn jonge leeftijd is de breakdancer al een bekende in de danswereld. Dit jaar won hij het RTL4-programma Holland's Got Talent. In de finale zette Shinshan een indrukwekkende dans neer op Anouk's songfestivalnummer Birds.

Als de jonge Maldenaar op 12 oktober wint, mag hij zich Dance Your Style World Champion 2019 noemen.