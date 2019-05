'We moeten allemaal veranderen': natuurorganisaties over de schuld van de boer

We horen het maar al te vaak: 'Het gaat niet goed met de natuur.' Zo'n driekwart van de insecten is de laatste tientallen jaren verdwenen en weidevogels als de kievit en de grutto hebben het zwaar te verduren. Op de droge zandgronden van de Veluwe hollen heide en bos in kwaliteit achteruit. Steeds wordt daarbij gewezen naar de boer. Hoe terecht is het dat de boer overal de schuld van krijgt?

Weidevogels willen natte voeten

Weidevogels als grutto's, scholeksters en kieviten houden van drassige weilanden. Voor de landbouw is het juist belangrijk dat het grondwaterpeil laag is. Dan kunnen de boeren bijvoorbeeld met hun zware machines het land op. Op veel plekken helpen de waterschappen de boeren door de grondwaterstand laag te houden. Maar om de weidevogels te helpen, zouden de waterschappen de waterstanden op veel plekken juist moeten verhogen.

Foto: Kevin van den Hoven

Grutto in Arkemheenpolder (Foto: Kevin van den Hoven)

'Weidevogels hebben bloem- en kruidenrijke weilanden nodig. Daar kunnen ze voldoende insecten vinden om zich mee te voeden', legt Kees de Pater van de Vogelbescherming uit. Het gras moet daarom ook niet te vroeg gemaaid worden. Het hogere gras levert bovendien volop plek om te schuilen, wat de overlevingskansen voor nesten en jonge vogels groter maakt. Nu worden grasvelden veelal ingezaaid met eiwitrijk raaigras. Prima voer voor koeien, maar het zorgt voor een veel te eenzijdig leefgebied voor weidevogels.

Voorbeelden van hoe het beter kan zijn ook in Gelderland te vinden. Neem de Arkemheenpolder bij Nijkerk. Daar komen weidevogels als tureluurs, scholeksters en grutto's nog volop voor. 'Zelfs de in ons land nagenoeg verdwenen veldleeuwerik kun je hier horen.' De Pater laat in onderstaande video zien waarom deze plek zo bijzonder is...

Net als de Vogelbescherming heeft ook de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) de moed nog niet opgegeven. Samen met boerenorganisaties zet GNMF zich in voor de natuur op het boerenland. Directeur Petra Souwerbren: 'Ik hoop dat we over acht jaar weer iets horen op de akkers. De vogels die fluiten, de vlinders die weer rondfladderen en dat de insecten ook hun weg hebben teruggevonden naar het boerenland.'

Heide wordt 'weggemest'

De Veluwe is van oorsprong voedselarm. De woeste gronden werden er om die reden in de Middeleeuwen nauwelijks ontgonnen. Wel graasden er dieren en werden plaggen gestoken voor in de potstallen. De toch al voedselarme Veluwe werd hierdoor verder verschraald. Zo ontstonden de grote heidevelden die de Veluwe zo uniek maken.

De uitstoot van stikstof zorgt voor problemen. De schrale grond wordt verrijkt, waardoor heidevelden veranderen in grote, goudgele graslanden. Op andere plekken wordt de zeldzame orchidee verdrongen door de brandnetel. Dieren en insecten die van deze planten leven, verdwijnen ook.

Zure bomen

De uitstoot van stikstofoxide en ammoniak leidt tot verzuring van de bodem. Door een chemische reactie met andere stoffen, ontstaat salpeterzuur en zwavelzuur. Dit komt via het grondwater en de regen op de Veluwe terecht. Door die verzuring verdwijnen belangrijke mineralen uit de bodem. 'Bomen en planten en uiteindelijk ook insecten en andere dieren nemen hierdoor in aantal af of verdwijnen zelfs', legt boswachter Henk Ruseler uit. 'Dat heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit.' In het Nationale Park De Hoge Veluwe worden proeven gedaan met het strooien van steenmeel. Dat moet ervoor zorgen dat er geleidelijk mineralen aan de bodem worden toegevoegd. De eerste resultaten zijn positief.

Ten opzichte van 1990 zijn de emissies van broeikasgassen en verzurende stoffen in de land- en tuinbouw afgenomen, maar de sector levert nog altijd een fors aandeel in de uitstoot van deze voor de natuur schadelijke stoffen.

Waar zijn de insecten gebleven?

Insecten spelen een cruciale rol in ons ecosysteem. Ze zijn een belangrijke bron van voedsel voor heel veel dieren en ze zijn onmisbaar voor de bestuiving van veel plantensoorten. Ook voor de fruitteelt in de Betuwe wordt dankbaar gebruik gemaakt van insecten. Vlinders en wilde bijen zijn soorten die het ook in ons land moeilijk hebben. 'Tussen 1890 en 2017 is het aantal dagvlinders met 84 procent achteruit gegaan. Vijftien soorten zijn zelfs helemaal verdwenen', vertelde ecoloog Kars Veling van de Vlinderstichting eerder dit jaar tegen natuurplatform BuitenGewoon.

Er zijn zeer waarschijnlijk verschillende factoren die verantwoordelijk zijn voor de achteruitgang van de insecten. Zo groeien en bloeien er door verstedelijking en de intensivering van de landbouw veel minder planten en bloemen waarvan insecten afhankelijk zijn. Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft volgens onderzoekers desastreuze gevolgen voor het welzijn van insecten.

'Niet alleen de boer is verantwoordelijk'

Dat de staat van de natuur negatief beïnvloed wordt door de manier waarop in ons land landbouw wordt bedreven, staat volgens natuurorganisaties en wetenschappers wel vast. 'Maar het alleen de boeren op de kop geven, is veel te makkelijk', zegt Kees de Pater van de Vogelbescherming. 'We willen allemaal het liefst zo min mogelijk betalen voor een pak melk of een doosje eieren. Iedere vierkante meter grond wordt in de landbouw optimaal benut, zodat wij als consumenten aan de kassa zo min mogelijk betalen.' De manier waarop wordt geboerd, moet veranderen. Maar dat de boeren die veranderingen niet zelfstandig kunnen doorvoeren is voor de Vogelbescherming duidelijk.

'Bedrijven die de agrarische producten verwerken en verkopen, moeten boeren meer betalen. Met dat geld kunnen de boeren veranderingen doorvoeren die nodig zijn om natuurinclusieve landbouw te bedrijven.' Maar ook de politiek kan volgens de Vogelbescherming veel meer doen om de natuur te helpen. De grootste verandering wordt wellicht van ons als consument gevraagd: 'We zullen met z'n allen bereid moeten zijn om meer te betalen voor de producten die we in ons winkelwagentje leggen.'