'Soms zijn we boos en verdrietig': krijgen boeren overal de schuld van?

Waarom krijgt de boer overal de schuld van? In deze driedelige serie gaan we in op de problemen rondom de boer. Wat vinden de boeren, de natuurorganisaties en de politiek? In dit verhaal vertellen melkveehouders Pieter Brouwer uit Tonden, bij Brummen en Henk Jolink uit Drempt hun verhaal. Wilt u de andere verhalen lezen? Klik dan onderin op de vogel (de natuur) of de hamer (politiek).

door Melanie Lokate

Ze verpesten het milieu, jagen weidevogels, vlinders en insecten weg en daarnaast zorgen ze ook nog eens slecht voor hun dieren. Het is een greep uit alle kritiek van de afgelopen jaren. 'Ik slaap er niet meer slecht van, maar leuk is het niet', zegt Henk Jolink. Aan de keukentafel op zijn boerderij in Drempt vertelt hij dat het de boeren soms echt raakt. 'Soms zijn boeren boos, teleurgesteld, verdrietig'.

Er is veel onwetendheid, wat in de media gezegd en geschreven wordt nemen mensen voor waar aan Henk Jolink

Mensen staan ver van landbouw af

'Nederlanders hebben geen idee meer wat een boer doet', zegt Pieter Brouwer uit Tonden. De afstand tussen boer en burger is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden. 'Vroeger had iedereen wel een boer in de klas, in het voetbalelftal of in de familie. Dan hoorde je wat er op de boerderij gebeurde en je kwam er ook vaker', vertelt Brouwer. 'Nu hebben mensen echt geen idee'.

Dat beaamt ook Jolink. 'Er is veel onwetendheid, wat in de media gezegd en geschreven wordt nemen mensen voor waar aan'. En de publiciteit rondom de landbouwsector is nou niet echt positief. 'Maar we doen het al veel beter op vele fronten dan jaren geleden', zegt Brouwer. Er wordt volgens hem veel minder ammoniak uitgestoten, de nitraat-uitspoeling is enorm gedaald en de mest wordt veel beter op het land gebracht. 'Én we hebben veel minder koeien in Nederland'.

Onderzoek met wetenschappers moet een eerlijk verhaal vertellen

'Nijmeegse hoogleraar noemt akkers in de Achterhoek 'zombiegrond'' en 'Hoogleraar hekelt 'zombiebodems in Oosten'. Het zijn een aantal koppen uit de kranten van vorig jaar januari. 'In onze bodem zou geen bodemleven zitten volgens een hoogleraar', vertelt Brouwer. 'Ik las dat bericht en toen dacht ik, hoe komt hij daar nou bij? Als ik een schop in de grond zet, dan springen de pieren eruit'.

Foto: Omroep Gelderland

Brouwer zocht contact met de hoogleraar. 'Al snel bleek dat een deel van het onderzoek gebaseerd was op aannames'. Boeren, wetenschappers en Natuurmonumenten gaan deze zomer samen onderzoeken of er daadwerkelijk zombiebodems in het Oosten van het land zijn.

'Dit is nou typisch een voorbeeld van aannames en excessen', zegt Jolink. 'Als je naar de kranten, radio en televisie kijkt dan worden altijd de negatieve aspecten eruit gehaald. Excessen worden groot gemaakt'.

Roofdieren jagen hier de weidevogels weg

'Ik heb nog scholeksters gezien in onze akkers, maar verder zie ik niet veel weidevogels', vertelt Brouwer. 'Als we nesten zien in het veld, dan maaien we daar omheen. Maar we hebben hier ook zoveel vossen, ooievaars en andere roofdieren'. Daarmee wil hij de schuld niet afschuiven. 'Nee, wij als landbouwsector hebben vast ook invloeden.

Aandacht voor natuur of meer ruimte voor dieren heeft wel een prijs Pieter Brouwer

We zijn mest gaan injecteren, we maaien en dat zal de weidevogelstand ongetwijfeld geen goed doen. Maar als ik kijk naar het aantal weidevogels in de jaren '80 en '90 en het vergelijk met nu, dan is het toch raar dat er steeds minder vogels zijn, terwijl wij als sector de laatste jaren niet anders zijn gaan werken'.

De prijs voor een pak melk moet omhoog

Critici en actiegroepen willen graag dat dieren meer ruimte krijgen of dat varkens en kippen bijvoorbeeld naar buiten kunnen. 'Dat kunnen we ook wel realiseren', zegt Brouwer. 'Maar dat heeft wel een prijs'. Volgens Brouwer kan er bijvoorbeeld ook meer gedaan worden aan biodiversiteit. 'Als ik bijvoorbeeld een stuk grond inruil voor natuurontwikkeling, dan heeft dat wel een prijskaart. Ik mis dan namelijk een stuk grond'.

Foto: Omroep Gelderland

En dat bevestigt ook Henk Jolink. 'De wereldmarkt is voor boeren gewoon niet zo gunstig', zo legt hij uit. 'We moeten echt concurreren en de boeren moeten er alles aan doen om brood op de plank te krijgen'. Volgens beide zouden prijzen omhoog moeten. 'Met het extra geld voor bijvoorbeeld een stukje vlees of een pak melk kunnen wij zorgen voor beter dierenwelzijn of voor meer natuur', zegt Brouwer. 'Maar dan moet de consument wel meer betalen', vult Jolink aan.