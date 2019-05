De schrik zat er vorige week goed in bij een aantal vee- en varkenshouders in Gelderland. Ze kregen dreigbrieven van buitenlandse activisten. Ze riepen op om veganistisch te gaan boeren. Het is een voorbeeld van de spanning die er staat op de relatie tussen de boer en de burger. Het verdwijnen van de vogels, de verslechtering van de insectenstand en verschralende natuur. Allemaal de schuld van de boer?

Tekst gaat verder na de video:

'Ik slaap er niet meer slecht van, maar leuk is het niet', zegt Henk Jolink. Aan de keukentafel op zijn boerderij in Drempt vertelt hij over hoe het de boeren raakt. 'Soms zijn boeren boos, teleurgesteld en verdrietig.'

Meer ruimte voor de natuur

Maar critici en actiegroepen willen graag dat de natuur de ruimte krijgt en dat bijvoorbeeld varkens of kippen vaker naar buiten kunnen, maar dat heeft een prijs. Simpel gezegd: als er een grond wordt ingeruild voor natuurontwikkeling, is er minder grond om te gebruiken en moet de prijs van het product omhoog.

In drie verhalen duikt Omroep Gelderland in de vraag: waarom krijgt de boer overal de schuld van? De boeren, de natuurorganisaties en de politiek komen aan het woord. Verder lezen? Klik dan onderaan op de iconen.

De Vogelbescherming en de natuurorganisaties zetten zich voor natuur op het boerenland. 'Ik hoop dat we over acht jaar weer iets horen op de akkers, de vogels die fluiten, de vlinders die rond fladderen en dat ook de insecten hun weg hebben teruggevonden naar het boerenland', vertelt Petra Souwerbren van de Gelderse Natuur en Milieufederatie. 'Maar alleen de boer op de kop geven is te makkelijk', zegt Kees de Pater van de Vogelbescherming. 'We zullen met z'n allen bereid moeten zijn om meer te betalen voor producten.'

'Schandalige subsidies'

Ook het overgrote deel van de politiek zegt dat de consument moet veranderen om de landbouw te verduurzamen. 'Je kan niet verwachten dat iemand biologisch gaat verbouwen als wij niet biologisch kopen', stelt Peter Drenth. Hij is gedeputeerde namens de provincie Gelderland en gaat over landbouw. Andere politici zijn het met eens. Anja Hazekamp, Europarlementariër namens de Partij voor de Dieren, legt de schuld ook bij de Europese subsidies voor de landbouw. 'Het is schandalig dat een liter melk goedkoper is dan een liter water.'