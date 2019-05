Heeft zeldzame beekprik extreme droogte overleefd?

Met emmers, schepnetten en hoge laarzen voert ecoloog Matthijs de Vos van Waterschap Rijn en IJssel samen met een collega het onderzoek uit. Iedere vijf meter wordt een laag modder opgeschept en in een grote witte bak zorgvuldig bestudeerd.

Ik heb een prik!

In de Rathumse beek bij Winterswijk is het nog maar de vraag of het palingachtige visje nog wordt aangetroffen. 'De beek is afgelopen zomer voor een groot deel drooggevallen', vertelt De Vos. In een drooggevallen beek kan de prik niet overleven. Het is de vraag of er op sommige plekken toch nog een beetje water is blijven staan, waardoor sommige beekprikken misschien niet slachtoffer zijn geworden van de extreme droogte. 'Ja, ik heb een prik! Ik heb een prik!', roept De Vos opgewonden. In het schepnet zit een beekpriklarve van een jaar of vier oud.

De opluchting bij de ecoloog is groot. Zeker als korte tijd later ook een tweede beekprik uit de modder naar boven wordt gehaald. Toch is het een magere vangst. Tijdens het onderzoek in 2016 werden in de Rathumse beek nog 20 beekprikken gevonden. Of het zeldzame visje zich in deze beek staande weet te houden, is dan ook de vraag.

'Ik hoop echt op een natte zomer, dat de beek niet opnieuw droog valt,' zegt de ecoloog. 'Voor de beekprik in de Rathumse beek is het een lastig verhaal aan het worden.' In andere Achterhoekse beken heeft de droogte minder desastreuze gevolgen gehad voor de prik. Daar werden ongeveer evenveel beekprikken aangetroffen als twee jaar geleden.

Wat weten we van de beekprik?

De beekprik leeft in stromende beekjes met een grote variatie. Het visje kan alleen overleven in schone beken. Hij wordt daarom ook gezien als indicatiesoort. Beekprikken worden ongeveer vijf jaar oud. Aan het einde van hun leven kruipen ze uit de modder tevoorschijn om zich als vis voor te planten. Daarna sterft de beekprik. De jonge larfjes kruipen na hun geboorte weer diep weg in de modder.