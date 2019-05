Verzet tegen komst arbeidsmigranten naar Wenum-Wiesel

Niet alle inwoners van Wenum-Wiesel (bij Apeldoorn) zijn blij met de plannen om arbeidsmigranten in het dorp te huisvesten. Een aantal heeft een advocaat in de arm genomen om te voorkomen dat ze in Huize Vrijland gaan wonen. Dat bevestigt eigenaar Jan Loonstijn van het facilitaire bedrijf Faciloo, dat er 100 tot 130 arbeidsmigranten wil onderbrengen.

Huize Vrijland is een leegstaande groepsaccommodatie, die in 2016 nog in beeld was voor de huisvesting van statushouders. Die plannen stuitten op veel weerstand in het dorp en werden uiteindelijk afgeschoten door de gemeente Apeldoorn.

Loonstijn heeft de plannen voor de komst van arbeidsmigranten bij een inloopavond aan de inwoners gepresenteerd. Op die manier hoopte hij draagvlak te creëren voor de komst van met name Litouwers naar Wenum-Wiesel, vertelt hij. 'Ik heb iedereen met goede ideeën uitgenodigd om die kenbaar te maken.'

'Dronkenschap geen probleem'

Zeker negentig inwoners hebben nu de hulp van een advocaat ingeschakeld, meldt de Stentor. Loonstijn had dat niet verwacht, ook omdat de arbeidsmigranten volgens hem geen overlast gaan veroorzaken.'Bij onze mensen vormt dronkenschap geen probleem. Ze werken de hele dag. Het is niet zoals in het Westland, waar arbeidsmigranten bij slecht weer soms drie dagen thuis zitten.'

Faciloo huurt landelijk zo'n 120 huizen voor de huisvesting van arbeidsmigranten, waarvan ongeveer 45 in Apeldoorn. 'Als we twee of drie problemen hebben gehad, is het veel. We zien erop toe dat ze zich netjes gedragen, bijvoorbeeld via een wekelijkse controle.'

Bij zijn presentatie hoopte Loonstijn duidelijk te maken dat de bezorgdheid die er was over statushouders in Huize Vrijland, niet van toepassing zijn op de arbeidsmigranten. 'Maar als mensen iets anders willen horen, komt het niet binnen', stelt hij.

Binnen twee weken meer duidelijkheid

Loonstijn werkt de plannen voor de huisvesting in Huize Vrijland nu uit. Binnen twee weken verwacht hij meer duidelijkheid te kunnen geven. 'Niets is nog zeker. Het is een grote investering en daarbij zit je natuurlijk niet op heibel te wachten.'

De eigenaar van Faciloo schermt al met de toezegging voor een vergunning van 10 jaar van de gemeente Apeldoorn. Apeldoorn staat er inderdaad positief tegenover, zegt een woordvoerder. 'Pas als er een definitief plan is, wordt een officiële procedure voor een vergunning gestart.'

