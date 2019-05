Grote zorgen over toekomst RijnWaalpad

Het is het paradepaardje van de voormalige Stadsregio Arnhem Nijmegen: het RijnWaalpad. Een snelle fietsverbinding zonder knelpunten die forensen een alternatief biedt voor de dichtslibbende autowegen. Toch maakt de fietsersbond zich zorgen over de kwaliteit van het pad. Ook de toenemende snelheidsverschillen vragen volgens de bond om actie.

Vier jaar ligt de snelfietsroute er nu. Een route van ongeveer 16 kilometer die steeds meer wordt gebruikt. 'We krijgen meer en meer signalen dat mensen de route ontdekken, terwijl ze voorheen bij iedere reis de auto pakten', zegt Ivo Smit, provinciaal vertegenwoordiger van de Fietsersbond.

Ook de provincie ziet dat het aantal gebruikers toeneemt. Hoewel die stap naar de fiets precies is wat de bond, provincie en gemeentes willen, is het de vraag of het pad wel toekomstbestendig is. Maar dat is niet de enige zorg. 'We hebben harde aanwijzingen dat zelfs de huidige kwaliteit achteruit gaat', stelt Smit.

Voorrang fietsers verdwijnt

Hij doelt daarmee op diverse knelpunten in de route (zie kaart hieronder). Daarnaast wordt de soepele forensen-doortocht op meerdere punten bedreigd door kruisende autowegen. Zo is de situatie bij de Ressensestraat voor veel automobilisten te onduidelijk. Fietsers hebben daar nu voorrang, maar omdat de situatie nu als onveilig wordt ervaren, krijgen auto's daar vanaf midden juni voorrang.

'Het is een tijdelijke maatregel in afwachting van een structurele oplossing', laat een woordvoerder van de gemeente Lingewaard weten. Die structurele oplossing hangt ook nog eens samen met de komst van de ontsluitingsweg de Dorpensingel richting de bioscoop bij Lent. 'Dan krijg je dus nog een plek waar auto's het snelfietspad gaan kruisen', hekelt Smit.

Fietstunnel

Hij hoopt dat de situatie wordt opgelost met de komst van een fietstunnel. De andere betrokken gemeente, Nijmegen, vindt dat niet direct nodig. 'Het kan veilig en met minimaal oponthoud voor fietsers door het aanleggen van een gelijkvloerse kruising', aldus de gemeente Nijmegen. Volgens Smit is het vooral een financiële kwestie. 'Een tunneltje is natuurlijk veel duurder, maar dat is een kwestie van prioriteiten.' Iets dat Nijmegen in een reactie niet direct ontkent. 'Geld speelt natuurlijk ook een rol.'

De tekst gaat verder onder het kaartje met de knelpunten.

De betrokken gemeentes geven tegenover Omroep Gelderland aan dat ze veel waarde hechten aan het pad. Zeker als het gaat om de regionale bereikbaarheid. Zowel de provincie Gelderland als de gemeentes laten weten te werken aan structurele verbeteringen van het pad. 'Daar merken we in de praktijk dus helemaal niets van', pareert Smit. 'Om dit te bereiken moet er gewoon meer geld en meer prioriteit naar de fietsers.'

De groei van het aantal gebruikers baart de provincie nog weinig zorgen. 'Er is nog voldoende groeiruimte', aldus Petra Borsboom, woordvoerder bij de provincie. Op een gemiddelde werkdag rijden zo'n 10.700 fietsers, verspreid over de dag. 'De inrichting is aangepast op het meer kunnen doorrijden en ruimte bieden aan een groeiend aantal forensen op de fiets', voegt Borsboom toe. Ook de Fietsersbond is van mening dat er nu nog voldoende ruimte, maar met de komst van steeds meer e-bikes en speed-pedelecs nemen de snelheidsverschillen alleen maar toe. 'We moeten toe naar een scheiding tussen snelle en langzamere fietsers en in de toekomst is verbreding van het pad onontkoombaar.'

Rondgang langs fietszaken

Ten tijde van de aanleg van het RijnWaalpad had de speed-pedelec zijn intrede nog niet gedaan en was de e-bike nog niet zo populair als nu. Uit een rondgang langs verschillende fietsenzaken in Nijmegen en Arnhem blijkt dat de groei in de verkoop van elektrische tweewielers alleen meer toeneemt. Nu al worden er meer elektrische fietsen verkocht dan stadsfietsen.

'Ik had laatst iemand in de winkel die een nieuwe fiets zocht, waarbij ik automatisch de vraag stelde of ze een middenmotor wilde of een motor op de bagagedrager. Bleek die vrouw gewoon voor een stadsfiets te komen. Zo standaard is de elektrische fiets geworden', vertelt Joppe van Stiphout van Stipbike in Nijmegen.

Ook bij fietsenzaak Snelbander in Arnhem merken ze die enorme toename. Daar zetten ze zelfs vol in op de speed-pedelec, die snelheden tot 45 kilometer per kan bereiken. 'Mensen zien dit soort fietsen steeds meer als een alternatief voor de auto, zeker op dit soort afstanden', verklaart eigenaar Paul van Heertum.

In Gelderland rijden nu 2439 geregistreerde speed-pedelecs rond. Ter vergelijking: een paar jaar geleden waren dat er nog maar een paar honderd. Bij elektrische fietsen is het aantal en de stijging nog veel groter, maar die cijfers worden niet per provincie geregistreerd.

'Wat trapjes harder'

De Fietsersbond, fietsenbranche, gemeentes en provincie; ze zien allemaal een toename in het aantal fietsers en mensen die de auto willen laten staan. Alle partijen lijken het er ook over eens dat de fiets een steeds grotere rol moet gaan spelen in een autoluwe toekomst.

Toch lijkt de fietser in vergelijking met de automobilist nog altijd lager op het gemeentelijk prioriteitenlijstje te staan. Daar ziet de Fietsersbond een nadrukkelijker rol voor de provincie. 'Het punt is dat de betrokken gemeentes wegbeheerders zijn, dus de provincie kan niet handelen maar slecht stimuleren en faciliteren. Dat mag wel een paar ‘trapjes’ harder', besluit Smit.