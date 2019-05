Ødegaard wacht emotioneel afscheid bij Vitesse

'De wedstrijd morgen is dan de allerlaatste in het geel en zwart. Dat wordt wel een speciale dus. Ik had hier een geweldige tijd en het is jammer dat het nu over is. Het was een goed jaar voor mij en als we de play-offs winnen, dan is het ook voor het team een goed jaar. Maar het is zonde dat het klaar is na morgen.'

Ødegaard kwam naar Vitesse om zichzelf te ontwikkelen als voetballer. Dat deed hij ook. De Noor was in sommige wedstrijden briljant en nam Vitesse vaak bij de hand. Hij werd zelfs uitgeroepen tot Gelders speler van het Jaar. Nu hij zich zo ontwikkeld heeft, zal hij afscheid gaan nemen van Vitesse. Grote clubs, waaronder Ajax, hebben de middenvelder op een verlanglijstje staan.

'Nog één show'

'Ik ga het team, de staf en de mensen hier bij de club echt missen. Ze waren dit seizoen geweldig voor mij. Ik hoop dat ik morgen nog één show voor ze kan opvoeren, dat verdienen ze wel. Daarnaast vind ik ook dat wij het verdienen om de play-offs te winnen. We werden vijfde in de competitie, dus we waren de beste van alle teams die nu in de play-offs zitten. We moeten het morgen afmaken en iedereen wat te feesten geven hier', stelt de Noor.

En daarna stapt Ødegaard het veld af. Hoe dat zal zijn weet hij nog niet. 'Ik vind het moeilijk om te voorspellen wat er in mijn hoofd omgaat. Maar het wordt een emotioneel moment. Maar hopelijk kan het na een winstpartij met een grote glimlach zijn.'

Bero terug in basis

Vitesse gaat die laatste play-offwedstrijd morgen in met en wat fittere selectie dan afgelopen vrijdag. Zo keren Darfalou en Bero terug in de selectie. De laatstgenoemde gaat waarschijnlijk ook in de basis starten, dat zal ten koste gaan van Navarone Foor. 'Hij kan inderdaad spelen, maar ik ga niet zeggen of hij in de basis start. Dat is cruciale informatie voor de tegenstander. Ik wil ook wel graag weten of Van Overeem en Bahebeck kunnen spelen bij Utrecht.

De coach leek na afloop ook nog even te moeten nadenken over de opstelling. Terwijl het hele veld al leeg was, bleef de trainer maar rondjes lopen over het veld. 'Elke coach heeft soms wat rituelen, want coach zijn is het meest stressvolle beroep in de wereld. Trainers zijn vaak ook gek. Daarom hebben ze een speciaal ritueel. Ik ga niet vertellen wat ik doe, want dan moet ik weer een ander ritueel zoeken.'

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer, Karavaev, Van der Werff, Doekhi, Clark, Ødegaard, Serero, Bero, Büttner; Matavz en Linssen.