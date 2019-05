Strak in je trainingspak genieten van Paul Elstak-show in GelreDome

DJ Paul Elstak geeft zaterdag 14 december een groot jubileumconcert in GelreDome. Het wordt zijn grootste show ooit. De dj viert zijn 25-jarige carrière in het Arnhemse stadion.

DJ Paul Elstak wil met het concert graag een ode brengen aan zijn eigen carrière. In de show, getiteld 25 Years Rainbow in the Sky zullen ook verschillende gastartiesten hun opwachting maken. Die namen zijn nu nog niet bekend. In de komende weken zal daar duidelijkheid over komen.

DJ Paul Elstaks bekendste hit Rainbow in the Sky:

Niet voor kinderen

Wel is al bekend dat voor het concert een minimumleeftijd geldt; onder de 16 jaar kom je het stadion niet in. De kaartverkoop begint op 6 juni om 10.00 uur. Normale kaarten kosten 39,95 euro en tickets rondom het podium, in de zogenaamde Golden Circle, kosten 49,95 euro.