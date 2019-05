Gelderse coalitie na anderhalve maand rond

Vorige week berichtte Omroep Gelderland dat van vijf gedeputeerden de naam al bekend was. Jan Markink (VVD), Jan van der Meer (GroenLinks), Peter Kerris (PvdA), Peter van 't Hoog (CU) en Peter Drenth (CDA). Later kwam de VVD zelf met de naam van Christianne van der Wal. Zij is de enige vrouw in het college. Van 't Hoog is ook de gedeputeerde namens de SGP, de zesde partij in de coalitie.

De partijen onderhandelen zo'n zes weken over het akkoord. Op 12 april kwam informateur Mark Boumans met zijn bevindingen. Volgens hem hadden deze zes partijen de meeste kans van slagen. Hij stelde ook voor om met zeven gedeputeerden te werken, maar dat advies sloegen de partijen in de wind. Daardoor is de VVD de enige partij met twee gedeputeerden.