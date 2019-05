Henk de Jong wil De Graafschap door de voordeur verlaten

door Richard van der Made

Na de fraaie 2-1 overwinning op het Kasteel van Sparta is de stemming momenteel licht euforisch in het kamp van De Graafschap. Iedereen lijkt zo ongeveer wel overtuigd van een happy end in Doetinchem. Dinsdagavond volgt op een bomvolle Vijverberg de apotheose van het seizoen en kan het eredivisieschap met een jaar worden verlengd.

Degradatiekandidaat nummer één

En dat zou een knappe prestatie zijn. Lijfsbehoud zal bij de Achterhoekse trots terecht voelen als een soort kampioenschap. Voor aanvang van het seizoen gold De Graafschap immers als degradatiekandidaat nummer één. De selectie was allesbehalve in balans en de voetbalkenners leken het gelijk aan hun zijde te krijgen. Dat veranderde ineens toen de selectie sterk uit de winterstop verscheen en in het prille voorjaar de laatste plaats werd overgedaan aan het dolende NAC.

Onvoorspelbaar

Met knappe uitzeges op Heerenveen en PEC Zwolle en een aantal overwinningen op de eigen Vijverberg groeide het besef dat De Graafschap toch niet het lelijke eendje hoefde te zijn. In de nacompetitie werd Cambuur uitgeschakeld en inmiddels lijkt ook Sparta, ondanks een matige wedstrijd op Spangen, geen groot obstakel meer. Al blijven de play-offs vaak onvoorspelbaar en grillig.

Ontlading bij Henk de Jong op een volle Vijverberg (foto Wil Kuijpers)

Trainer Henk de Jong mijmerde vrijdag voor het begin van de twee finales al voorzichtig over een goede afloop voor de Superboeren. 'Als we dat toch eens voor elkaar krijgen! Dat zou toch niet normaal zijn? We doen er echt alles aan, elke dag opnieuw. Meer kun je ook niet doen lijkt me. We zijn ook maar mensen.'

Rijden naar Italië

De flamboyante Fries leeft al weken in een roes, een soort rollercoaster waarbij de spanning ongetwijfeld door zijn lijf giert. Een slopend seizoen hakt er, nu het einde nadert, aan alle kanten in. 'Het is wel gek', zegt De Jong ineens. 'Dinsdagavond zal alles klaar zijn hier. Dat heb je niet eens door, maar dan is het plotseling vakantie. Woensdagochtend rij ik al lekker weg naar Italië. Dan moet ik de kop er wel goed bij hebben, maar dat zou toch heerlijk rijden zijn als het ons lukt. Ik denk er niet eens aan dat het dinsdag voorbij is. Maar dat hoort ook zo. We zitten nu vol in de focus met de groep en zijn maar met één ding bezig. Deze club erin houden.'

De pleuris gewerkt

De vermoeidheid is hem soms wel aan te zien. Hij kijkt uit naar ontspanning en rust. De Jong wordt plotseling licht emotioneel als hij een vraag krijgt over het verlaten van De Graafschap door de voordeur. 'Ik heb me hier 2,5 jaar lang de pleuris gewerkt. Iedere dag rijden en gewerkt en nooit verzaakt. Ik ga deze club gewoon door de voordeur verlaten. Wat er ook gebeurt. Als ze raar tegen me gaan doen oké, maar dat denk ik niet.'

De Jong, hier met Peter Hofstede en Erik ten Hag, kan dinsdag de kroon op het werk zetten (foto Wil Kuijpers)

Respect en liefde

De mentale druk op een hoofdcoach, zeker bij een club als De Graafschap die verwikkeld is in een zenuwslopende strijd tegen degradatie, is niet te onderschatten. De Jong: 'Maar gelukkig heb ik hier de steun van directie en spelers. Dat scheelt wel, anders is het haast onmenselijk om dit jaren vol te houden. We hebben hier respect en ook wel wat liefde naar elkaar. De mensen zijn direct, maar wel eerlijk. Daarom pas ik hier ook en is het makkelijker.'

Mooie dingen

Toekomst ziet hij ook voor De Graafschap. 'Het stadion en het publiek zijn al eredivisiewaardig. De rest moet ook mee. Ik denk dat we dat voor elkaar kunnen krijgen. Als we er nu in blijven, kun je ook echt een paar jaar door. Er moet iets bij, dat weten ze ook. Maar dan kunnen hier hele mooie dingen gebeuren.'