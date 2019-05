UPDATE | Ov-staking: reizigersinfo onbetrouwbaar

Dinsdag is de grote ov-staking: in heel Nederland rijden geen of nauwelijks treinen en bussen. En het is lastig, zo niet ondoenlijk, om als reiziger uit te vinden welke treinen en bussen wél rijden. Hoopvolle reizigers die algemene planningswebsites zoals 9292.nl checken, zien dat er nog wel treinen en bussen rijden, bijvoorbeeld van Arriva. Maar volgens een woordvoerder van Arriva zijn die websites niet actueel. Het advies is dan ook om ander vervoer te regelen of om vlak voor vertrek de website van de vervoersorganisatie zelf te checken.

Thuis werken, met de benenwagen of de fiets naar het werk, met de auto aansluiten in de file, overnachten in de buurt van je werk... Het zijn allemaal mogelijkheden om dinsdag toch te kunnen werken. Of neem een dagje vrij: wel zo relaxt. Hoe dan ook: reizigers moeten zich op deze maandag al voorbereiden op de grote ov-staking van dinsdag. Deze is door de vakbonden aangekondigd in de strijd voor een betere pensioenregeling, nu ze er niet uitkomen met de overheid. De bonden willen dat de pensioenleeftijd niet nog verder omhoog gaat en dat er een aanvullend pensioen komt.

FNV: actiebereidheid groot

Volgens de woordvoerder van een van de vakbonden, FNV, is de animo om te staken heel groot. 'Een substantieel gedeelte van de leden heeft aangegeven mee te staken, maar het kan morgen weer anders zijn. Het blijft afwachten.' In andere delen van Nederland varen pontjes niet over, maar dat is volgens FNV niet in Gelderland het geval. Andere ov-medewerkers staken dus wel: 'Al met al zijn er alleen al in jullie provincie duizenden mensen bereid te staken dinsdag', aldus de vakbondswoordvoerder.

Het is niet leuk, die ov-staking, maar het is niet anders. Chris Vonk van Reizigersorganisatie Rover

'Geen poot om op te staan'

Chris Vonk, woordvoerder van Rover, de belangenorganisatie van reizigers, geeft aan dat Rover zich bij deze staking afzijdig houdt. 'We hebben eerder geprobeerd om een ov-staking tegen te houden door naar de rechter te stappen, maar dat heeft ons veel geld gekost en dat hebben we niet in overvoed. Juridisch hebben we geen poot om op te staan. Het is niet leuk, maar het is niet anders.' Over het feit dat algemene websites zoals 9292.nl niet up to date zijn, zegt de Rover-woordvoerder dat vervoersorganisaties verplicht zijn om mutaties door te geven. 'Dit geldt voor alle verstoringen, dat zijn ze wettelijk verplicht. Ze weten nu al dat er waarschijnlijk geen bus of trein rijdt, dus dat zouden ze aan moeten geven.'

'Zoek ander vervoer'

Een rondje langs de websites van NS, Arriva, Keolis, Breng en Connexxion leert dat alle vervoersorganisaties waarschuwen dat er waarschijnlijk geen of zeer beperkt openbaar vervoer mogelijk is morgen. Ze kunnen nu nog niet inschatten of een bus of trein wel of niet rijdt, want ze zijn afhankelijk van chauffeurs. Komen deze gewoon werken, dan wordt er gereden, zo niet dan staat de bus of trein stil. En dat weten ze dus op de dag van de staking pas. Dat is ook de reden dat algemene planningswebsites, zoals 9292.nl, niét up to date zijn. Een woordvoerder van Arriva zegt desgevraagd dat de verplichting om informatie door te geven aan 9292 pas ingaat wanneer zeker is dat een rit vervalt. 'En dat weten we morgen pas'. Het kan wel zijn dat Arriva in de loop van deze maandag aan de planningswebsites doorgeeft dat er waarschijnlijk geen bussen en treinen rijden.

'Met handen en voeten gebonden'

De directeur van 9292.nl, Joost Mortier, zegt met handen en voeten gebonden te zijn aan wat de reizigersorganisaties zelf doorgeven. Zolang zij niet doorgeven dat treinen en bussen niet rijden, blijft in het reisadvies staan dat er mogelijk wel gereden wordt. Er wordt op de website in een knalrode balk dat de reisinformatie wellicht niet klopt.

Breng brengt supporters Vitesse gewoon weg

Er zijn twee belangrijke voetbalwedstrijden dinsdagavond en de vraag werpt zich dan op of de supporters wel naar de wedstrijden kunnen om hun club aan te moedigen. Dat is deels geregeld. Vitesse speelt tegen FC Utrecht en geeft aan dat Breng ervoor zorgt dat in alle wijken van Arnhem en de dorpen daaromheen supporters worden opgehaald en weer teruggebracht. Die ritten worden uitbesteed aan touringcarbedrijven. Of FC Utrecht ook iets regelt voor de supporters is nog niet duidelijk.



De Graafschap speelt dinsdagavond tegen het Rotterdamse Sparta. De superboeren hopen dat er toch voldoende treinen en bussen rijden om de fans naar het stadion te brengen. Ze hebben hierover maandagmiddag nog overleg met vervoerder Arriva. Sparta zet speciale supportersbussen in om de fans naar De Vijverberg in Doetinchem te brengen.

Breng denkt dat alles gewoon rijdt

De treinen van Breng in de Achterhoek lijken dinsdag gewoon te rijden. Dat zegt een woordvoerder van de vervoersmaatschappij. 'De machinisten, een klein clubje, hebben aangegeven niet te gaan staken, dus dat is voor ons overzichtelijk.' Hoeveel buschauffeurs er wel gewoon op het werk verschijnen, is een stuk onduidelijker. Breng heeft daarom een plan klaarliggen om de chauffeurs die er wél zijn, op de belangrijke lijnen te laten rijden. 'We gaan eerst de ziekenhuizen bedienen, zoals het Rijnstate en het Radboud UMC, zodat mensen nog wel naar het ziekenhuis kunnen. Verder gaan we morgenochtend inventariseren wie er zijn en dan een vereenvoudigde dienstregeling zo goed mogelijk opstarten.'

NS waarschuwt: nagenoeg geen treinen

Een telefoontje naar de persvoorlichter van de Nederlandse Spoorwegen (NS) levert op dat er een hoge stakingsbereidheid is. 'Ga ervan uit dat er niets rijdt' zegt de woordvoerder. 'Als medewerkers wel willen werken, dan zorgen we dat dit kan. Voorwaarde is wel dat we een compleet team nodig hebben om een trein te kunnen laten rijden. Dus een machinist, conducteur, planner, enzovoort. Pas dan kunnen we kijken op welk traject we ze inzetten'. Het kan dus dat er sporadisch een trein rijdt, maar dat is niet te voorspellen. De woordvoerder waarschuwt dan ook dat de websites met reizigersinformatie dinsdag niet betrouwbaar zijn.

Reizigers bereiden zich voor

Onze verslaggever Vera Eisink trok op deze vroege maandagochtend naar Doetinchem en Zutphen om bij reizigers te peilen hoe ze zich voorbereiden op de staking.

Woensdag algemene stakingsdag in Arnhem

Op woensdag 29 mei is er weer een landelijke actiedag voor een beter pensioen, waarbij mensen in alle andere sectoren kunnen staken. Die staking moet -als het aan de bonden ligt- groter worden dan de eerdere stakingsdag op maandag 18 maart. Die staking werd toen voortijdig beëindigd vanwege de aanslag op een Utrechtse tram. Drie mensen kwamen daarbij om het leven. Woensdag zijn er op vier locaties in Nederland actiebijeenkomsten. Voor de regio Oost-Nederland is dat in Arnhem, op het Marktplein van 11.00 - 13.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur).

Zie ook: