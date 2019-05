Ov-staking: algemene planningswebsites kloppen niet

Dinsdag is de grote ov-staking: in heel Nederland rijden geen of nauwelijks treinen en bussen. Ook is er kans dat veerpontjes niet varen. En het is lastig, zo niet ondoenlijk, om als reiziger uit te vinden welke treinen en bussen wel rijden. Hoopvolle reizigers die algemene planningswebsites zoals 9292.nl checken, zien dat er nog wel treinen en bussen rijden. Bijvoorbeeld van Arriva. Maar volgens een woordvoerder van deze vervoersorganisatie zijn die websites niet actueel. Hun advies is dan ook om ander vervoer te regelen of om vlak voor vertrek de website van de vervoersorganisatie zelf te checken.

Thuis werken, met de benenwagen of de fiets naar het werk, met de auto aansluiten in de file... Het zijn allemaal mogelijkheden om dinsdag toch te kunnen werken. Of neem een dagje vrij. Wel zo relaxt. Hoe dan ook: reizigers moeten zich op deze maandag voorbereiden op de grote ov-staking van dinsdag. Deze is door de vakbonden aangekondigd in de strijd voor een betere pensioenregeling.

'Geen poot om op te staan'

Een woordvoerder van Rover, de belangenorganisatie van reizigers, geeft aan dat Rover zich bij deze staking afzijdig houdt. 'We hebben eerder geprobeerd om een ov-staking tegen te houden door naar de rechter te stappen, maar dat heeft ons veel geld gekost en dat hebben we niet in overvoed. Juridisch hebben we geen poot om op te staan. Het is niet leuk, maar het is niet anders.' Over het feit da algemene websites zoals 9292.nl niet up to date zijn, zegt de Rover-woordvoerder dat vervoersorganisaties verplicht zijn om mutaties door te geven. 'Dit geldt voor alle verstoringen, dat zijn ze wettelijk verplicht. Ze weten nu al dat er waarschijnlijk geen bus of trein rijdt, dus dat zouden ze aan moeten geven.'

'Zoek ander vervoer'

Een rondje langs de websites van NS, Arriva, Keolis en Connexxion leert dat alle vervoersorganisaties waarschuwen dat er waarschijnlijk geen of zeer beperkt openbaar vervoer mogelijk is morgen. Ze kunnen nu nog niet inschatten of een bus of trein wel of niet rijdt, want ze zijn afhankelijk van chauffeurs. Komen deze gewoon werken, dan wordt er gereden, zo niet dan staat de bus of trein stil. En dat weten ze dus op de dag van de staking pas. Dat is ook de reden dat algemene planningswebsites, zoals 9292.nl, niét up to date zijn. Een woordvoerder van Arriva zegt desgevraagd dat in de loop van deze maandag aan de planningswebsites wordt doorgegeven dat er waarschijnlijk geen bussen en treinen rijden.

Onze verslaggever Vera Eisink trok op deze vroege maandagochtend naar Doetinchem om bij reizigers te peilen hoe ze zich voorbereiden op de staking.

Zie ook: