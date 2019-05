Op de fiets door ov-staking? 'Er worden flinke plensbuien verwacht'

Buien met kans op onweer en hagel; het weerbeeld voor morgen ziet er niet best uit. En dat is slecht nieuws voor degenen die door de landelijke ov-staking noodgedwongen de fiets moeten pakken.

Het personeel van de NS en van stads- en streekvervoer leggen de hele dag het werk neer, om hun roep om een beter pensioen kracht bij te zetten. Het advies is dan ook om - indien mogelijk - thuis te blijven of na te denken over andere vormen van vervoer.

Wie de fiets pakt, moet in de vroege ochtend al rekening houden met een nat pak. 'De bovenlucht wordt kouder dus er kan al een onweersbui vallen, maar vooral in de middag worden een paar fikse buien verwacht met onweer en misschien ook wel hagel', voorspelt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup.

'Het kan flink gaan plensen'

Volgens hem vallen de zwaarste buien op de Veluwe, in de Achterhoek, Nijmegen en omgeving en misschien ook wel in Arnhem. 'De zon probeert er nog wel doorheen te komen, maar het is toch wel goed om even die buienradar te checken, want het kan dus flink gaan plensen', adviseert de weerman.

Luister het hele weerpraatje van Jordi Bloem terug:

Pas aan het einde van de dag klaart het flink op en is het nog even zonnig. 'Het wordt maar 15 graden, de koelste dag van de hele week', aldus Bloem.