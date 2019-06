Hoera een lekker lang weekend! Dit zijn de leukste tips van Esther

We hebben een extra lang weekend vanwege Pinksteren en dat betekent dat er weer veel te doen is in Gelderland. Ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

Wijnen proeven in Aalten

Voor de wijnliefhebbers zijn er dit weekend in Aalten de Wijnfeesten. Proef de lekkerste wijnen en geniet van de muziek. Wijnboeren uit de Achterhoek en uit de Duitse Pfalz, Nahe en Moezel presenteren hun wijnen tot en met maandag.

Een muzikale ontdekkingsreis bij Music Meeting

In Nijmegen kun je het hele pinksterweekend naar het wereldmuziekfestival Music Meeting. Maak een muzikale ontdekkingsreis langs de verschillende continenten. Er zijn meerdere podia en ook is er natuurlijk genoeg lekkers te eten en drinken. Het festival wordt gehouden in Park Brakkenstein.

Feest bij de Aaltjesdagen

Harderwijk staat dit weekend weer in het teken van de Aaltjesdagen. Het is echt een traditie in het stadje. Sinds 1983 vinden de Aaltjesdagen plaats in het tweede weken van juni. Ontdek tijdens het gratis festival wat Harderwijk te bieden heeft op het gebied van toerisme, cultuur, historie en ontspanning. Op vrijwel elke plek in de stad is tot en met morgen iets te beleven. Muziek, sport, dans, braderie, oude ambachten en botters.

Pinkstervaria in Altforst

Met Pinksteren is het een feest in het pitoreske dorpje Altforst. In het dorpje wordt namelijk het weekend Pinkstervaria gehouden. Op zaterdagavond wordt er een muzikale feestavond gehouden met dj's en verschillende optredens. Op zondag is er onder meer een markt, kinderspelen, muziek en fierljepwedstrijden.

Dag van het kasteel

Op tweede Pinksterdag is de twaalfde editie van Dag van het Kasteel. Kastelen en buitenplaatsen zetten de poorten van het landgoed open voor het publiek. In Gelderland kun je onder meer naar Huis Kernhem in Ede, De Duno in Heveadorp en Kasteel Cannenburch. Kijk hier voor alle deelnemende kastelen en huizen.

Parkparade is dit jaar Festival Achterland

Bij de Bleek in Doetinchem wordt tot en met maandag het Festival Achterland gehouden. Het festival stond tot vorig jaar bekend als Parkparade, maar de naam moest vanwege regels aangepast worden. Er is het hele weekend echt van alles te doen. Bekijk verschillende innovatieve kunstprojecten op het gebied van theater, film, kunst en muziek.

Foodtruckfestival in Ede

In Ede kunnen eetliefhebbers genieten van lekkere drankjes en hapjes tijdens het foodtruckfestival 'Eten op Rolletjes'. Bij het Acousticum staan zo'n dertig foodtrucks opgesteld met al het lekkers. Het terrein is gratis toegankelijk. Hier vind je meer informatie over het festival.

Dweilorkesten komen naar Bemmel

Gek op dweilorkesten, dan is de Bemmelse Dweildag iets voor jou. Zondag treden maar liefst 66 dweilorkesten op in Bemmel. Bijna 1000 muzikanten blazen de hele dag hun longen uit hun lijf op 11 verschillende podia. Om 18.00 uur wordt de nieuwe Nederlands Kampioen Dweilorkesten bekend gemaakt. UIT met Esther ging alvast langs in Bemmel;

Heb je ook nog leuke uittips voor de komende tijd? Laat het ons dan weten uit@gld.nl