Hoera een lekker lang weekend! Dit zijn de leukste uittips van Esther

Velen van ons hebben een extra lang weekend vanwege Hemelvaart. Heb je zin om er lekker op uit te gaan, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is in Gelderland? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste uittips voor je op een rijtje gezet.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke donderdag is UIT met Esther te zien om 17.20 uur op TV Gelderland. Heb je ook nog leuke uittips voor de komende tijd? Laat het ons dan weten: uit@gld.nl

Op tijd eruit want het is Hemelvaartsdag

Wie Hemelvaart zegt, zegt natuurlijk ook dauwtrappen. Bij het ochtendgloren gaan weer veel mensen op pad voor een wandel- of fietstocht. In Oene zou je mee kunnen lopen met Dauwtrappen in Uune. Je kunt kiezen uit afstanden tussen de 5 en 40 kilometer. Je kunt ook met je paard een rit maken. In Putten wordt door Menclub De Lange Boom een speciale tocht georganiseerd. Om 6.00 uur kun je mee voor een rit door de bossen in Putten.

Hemelvaartfeesten in Ulft

In Ulft is er dit weekend voor ieder wat wils. Vorig jaar lanceerden Huntenpop, Festivaart en Coverland een gloednieuw driedaags festival onder de vlag Hemelvaartfeesten. Drie dagen lang staat de Achterhoek op z’n kop en kan er volop gefeest worden op het DRU Park.

Donderdag staat het dancefeest Festivaart op de agenda. Tijdens het feest op vrijdag zijn er onder meer optredens van de The Dirty Daddies en De Boertners en zaterdag treden er verschillende tributebands op tijdens Coverland.

Theater, muziek en lekker eten bij het Buitenblikfestival

In Zevenaar kun je van donderdag tot en met zondag naar het Buitenblikfestival. Op het programma staat theater, muziek en foodtrucks. Ook zijn er allemaal activiteiten voor kinderen. Het festival is gratis te bezoeken.

Feest en wielrennen in Apeldoorn

In Apeldoorn is het vrijdagavond één groot feest tijdens de Nacht van Apeldoorn. In verschillende straten staan podia waar je kan genieten van verschillende live-optredens. De meeste beginnen om 16.00 uur en gaan door tot de nacht.

Nieuw dit jaar is dat er ook een wielerronde wordt gehouden.Tussen 17.00 en 20.00 uur rijden bekende oud-profs achter de derny’s hun ronden over het centrumparcours en is er een officiële KNWU-dameswedstrijd. Start en finish liggen naast het Leienplein.

Brocante in Puijflijk

Voor de fans van brocante is er zondag de Brocante Erffair in Puijflijk. Voor het derde jaar op rij wordt er op het boerenerf van B&B De Knechtekamer een markt gehouden met zo'n 40 stands. De markt is te bezoeken van 10.00 tot 16.30 uur.

Cultuurfestival Bommelerwaard

Voor de allereerste keer wordt in de Bommelerwaard het Cultuurfestival gehouden. Drie maanden lang zijn er meerdere activiteiten rondom cultuur, natuur en kunst. Van een Midzomernachtconcert tot een zeemanskorenfestival en van een expositie in de kerk tot een theaterwandeling. Er is echt van alles te doen. Het festival gaat zaterdag van start met de traditionele Aardbeiendag.