Mysterie: schuur vliegt tweemaal in brand in Winterswijk

Een klein raadsel in Winterswijk, waar een schuur tweemaal in brand vloog. De eerste keer was dit het gevolg van een autobrand, die zondagavond oversloeg naar de schuur. Ruim 5 uur nadat het sein brand meester was gegeven voor de schuur, kwam er een melding binnen bij de brandweer dat de schuur opnieuw in brand stond. De schade aan zowel de auto als de schuur is groot. Uit een huis vlakbij de schuur werden zeker tien honden gered.

De brand was aan de Iepenstraat en werd voor het eerst rond 22.00 uur zondagavond gemeld. Doordat de auto dichtbij een schuur geparkeerd stond kon het vuur gemakkelijk overslaan. De brandweer schaalde daarom snel op naar een middelbrand. Meerdere blusvoertuigen gingen naar de brand om deze te blussen.

De auto, een bestelauto, was aan de voorzijde volledig uitgebrand. De auto was van een bedrijf dat coaching geeft aan mensen met behulp van honden. Tijdens de brand konden de honden worden gered. De schuur had toen ook al veel schade opgelopen.

Rond 03.35 uur maandagochtend werd opnieuw gemeld dat de schuur in brand stond. Opnieuw rukte de brandweer uit en drie kwartier later was ook deze brand weer onder controle.

Over de oorzaak van zowel de eerste, als de tweede brand is niets bekend, maar buurtbewoners vermoeden dat deze brand is aangestoken.

Een buurvrouw vertelt over haar nacht zonder slaap:

Er is ook sprake van asbest, waardoor een deel van de buurt is afgezet.