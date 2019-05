Zoektocht naar scooterrijders na mogelijke beroving

De scooterrijders worden gezocht na een mogelijke beroving bij het Matenpark. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. In een bericht dat verstuurd is via Burgernet spreekt de politie van 'een mogelijke beroving door een aantal knapen'. Dat zou gebeurd zijn rond 20.15 uur.

De politie is op zoek naar twee scooters met daarop drie personen. Het gaat om jonge bestuurders van rond de 20 jaar in veelal donkere kleding. De scooters zijn zwart van kleur, één bromfiets is te herkennen aan een windscherm.

De zoekactie via Burgernet werd rond 21.15 uur beëindigd. Het is niet duidelijk of de scooterrijders zijn gevonden.