Weeskuikens van doodgeschoten ooievaar 'groeien als kool'

'Ja, geweldig', zegt Piet van Andel terwijl hij een van de kuikens oppakt. 'Hij groeit als kool, wat een kerel hè.' Of het ook echt een kerel is, dat weet Piet nog niet zegt hij zelf even later. Het geslacht is namelijk nog niet vastgesteld bij de jonge ooievaartjes. Toch heeft hij het jonge vogeltje alvast Sander Ben gedoopt.

Uitvliegen

Van Andel ontfermt zich over de kuikens in de Ooievaarsopvang in het Betuwse Herwijnen. Over zo'n zes weken kunnen de jongen uitvliegen als alles goed gaat. Piet: 'Ik ben ervoor om de ooievaars te helpen. Dat betekent ook dat ik ze zo snel mogelijk weer loslaat, in de natuur, waar ze horen.'

De 'weesjongen' zijn kuikens van de doodgeschoten ooievaar in De Lutte. De vader van de ooievaarsjongen werd in de Overijsselse plaats doodgeschoten door een nog onbekende dader. Het vrouwtje bleef daardoor alleen achter.

Broedmachine

Omdat het mannetje en vrouwtje elkaar normaal gesproken afwisselen om naar eten te zoeken, bestond het gevaar dat moeder zou omkomen van de honger. De eieren werden daarom vier weken gelden naar de Ooievaarsopvang gebracht waar ze in een broedmachine werden gelegd. Van de vier eieren is er ééntje niet uitgekomen. Het jong was niet voldoende volgroeid.

