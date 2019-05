Hoger beroep Michael P. zaak Anne Faber voor de rechter in Arnhem

Michael P., de man die vorig jaar is veroordeeld voor het doden van de 25-jarige Anne Faber, staat dinsdag en woensdag terecht. Zijn hoger beroep wordt behandeld door het gerechtshof in Arnhem. P. kreeg in juli vorig jaar 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd.

P. is onder meer in hoger beroep gegaan omdat hij door de politie zou zijn mishandeld na zijn arrestatie. De rechtbank oordeelde dat de politie inderdaad over de schreef is gegaan, maar vond ook dat dit niet tot strafvermindering moest leiden. De politie wilde zo snel mogelijk de verblijfplaats van Faber achterhalen, omdat zij mogelijk nog in leven was.

Tbs-behandeling

De opgelegde straf was volgens de rechtbank bedoeld om hem zo lang mogelijk uit de maatschappij te houden. De rechter omschreef hem als een 'gewetenloze en nietsontziende man'. De kans was volgens de rechter vrij groot dat P. nog een keer in de fout zou gaan. Bij een levenslange gevangenisstraf moet de zaak na 25 jaar opnieuw worden behandeld, dat wilde de rechtbank met deze straf voorkomen. De tbs-behandeling was daarom 'ongemaximaliseerd' opgelegd.

De veroordeling van P. kreeg veel aandacht in de media. In 2012 werd P. al veroordeeld voor een gewelddadige verkrachting van twee tienermeisjes. In hoger beroep kreeg hij in die zaak een aanzienlijk lagere straf. Over zijn verblijf in de gevangenis en een kliniek in Den Dolder verschenen vernietigende rapporten, onder meer van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Fietstocht

Anne Faber (25) verdween 29 september vorig jaar tijdens een fietstocht in de bossen bij Utrecht. Een kleine twee weken later werd haar lichaam gevonden; ze was begraven in de buurt van Zeewolde. P. wees de plek aan. Hij was opgepakt omdat zijn DNA op de gevonden jas van Faber zat.

Faber groeide op in Elst. Ze studeerde in Nijmegen en verhuisde daarna naar Utrecht. Haar uitvaart was in de Nijmeegse Stevenskerk.