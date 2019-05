Bahoui maakt eerste doelpunt voor De Graafschap op het juiste moment

De Zweed scoorde een cruciale treffer in de finale van de play-offs tegen Sparta. 'Soms zijn sommige doelpunten belangrijker dan andere. Hopelijk draagt deze goal ertoe bij dat we in de eredivisie blijven. Met deze 2-1 overwinning zijn we er nog niet, maar we moeten het thuis wel af kunnen maken. Ik heb de laatste weken vier wedstrijden gespeeld, daarvoor had ik lang nauwelijks meegedaan.'

Doelman Nigel Bertrams zag dat De Graafschap het niet makkelijk had. 'Het was niet best in het begin. In het eerste half uur hadden we moeite om de duels te winnen en met de tweede ballen. Het laatste kwartier ging het al wat beter. In de rust zeiden we al dat we als we 1-1 zouden maken erover konden gaan. En dat hebben we gelukkig ook gedaan. Die laatste goal was broodnodig, want 1-1 uit of 1-2, dat scheelt nogal.'

Na afloop was er even sprake van een opstootje toen de spelers van De Graafschap naar het uitvak gingen. 'Volgens mij wilden supporters van Sparta supporters van De Graafschap aanvallen. En daar zat ook wat familie van spelers tussen. Het was even hectisch, maar het is uiteindelijk goed opgelost. We hebben nog even feest kunnen vieren met de supporters, die weer fantastisch waren vanavond. Nog even genieten, maar morgen moet de knop weer om.'

'We weten dat we thuis sterk zijn', vindt Bahoui. 'We zijn er nog niet en moeten met de juiste instelling spelen en dan kunnen we het afmaken voor onze eigen supporters.'