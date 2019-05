Dafne Schippers klokt 11,38 bij eerste wedstrijd

Dafne Schippers is haar buitenseizoen begonnen op de International Flanders Athletics Meeting. De Oosterbeekse sprintvedette liep in Oordegem in de series van de 100 meter een tijd van 11,38 seconden.

Daarmee was Schippers op de natte baan in België 0,09 sneller dan de Apeldoornse Marije van Hunenstijn. Met 11,38 zat Schippers 0,14 boven de kwalificatie-eis voor de WK in Doha.

Schippers sloeg de eerste wedstrijden van de Diamond League over. Volgende week loopt ze de 200 meter bij de Diamond League in Stockholm. In aanloop naar de WK van later dit jaar in Doha komt Schippers ook nog in actie op de FBK Games in Hengelo (100 meter) en de Diamond League-wedstrijden in Lausanne (100 meter), Monaco (200 meter) en Londen (100 meter).



Op de 100 meter horden klokte de Arnhemse Nadine Visser 13,17, voor Eefje Boons (13,39). De kwalificatie-eis voor de wereldkampioenschappen is 12,98.