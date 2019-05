Vieze handen krijg je niet op deze boerderij

Het idee van de herenboerderij is om verantwoord en diervriendelijk voedsel te produceren, zo krijgen de beesten extra leefruimte. Zaterdag werd de boerderij - die op grond van Natuurmonumenten staat - geopend met het vrijlaten van 249 kippen uit een speciaal gemaakte caravan, waar de kippen hun eieren kunnen leggen. De boerderij bestaat verder uit vier varkens en dertig koeien. Ook worden aardappelen en uien geoogst en worden in het najaar nog zo'n 3000 fruitbomen gepland.

Deelnemers kunnen wekelijks voor ongeveer tien euro een tas vol biologische producten ophalen. In totaal kunnen 200 mensen meedoen, op dit moment zijn in Loenen 113 deelnemers. Zij betaalden daarvoor een startbedrag (tussen de 1000 en 2000 euro, red.) om de boerderij te kunnen opbouwen. 'Je bent dan echt onderdeel van je eigen boerderij', zegt deelnemer Marcel Derksen. 'Je hebt inspraak in wat en hoe er verbouwd wordt.'

Bekijk de reportage over de Heerenboerderij in Loenen. De tekst gaat daaronder verder.

Puur eten

Niet alleen de dieren hebben het beter voor elkaar, ook de deelnemers kunnen genieten van de verantwoorde productie. 'Het beest moet zo'n goed mogelijk leven hebben, zodat ons product ook zo goed mogelijk is', vindt boerin Marleen Oudt, die is ingehuurd voor dit project. 'Het eten is veel puurder en dat proef je', aldus Derksen. 'Je kunt de beesten zien rondlopen en uiteindelijk ligt het een keer op je bord.'

De eerste producten worden over enkele weken verwacht. Ook in Ede is een herenboerderij in aantocht.

