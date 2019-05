Kerkdriel stil na dood loonwerker. 'Hij was heel bekend in het dorp'

Kerkdriel is in rouw na het overlijden van een dorpsgenoot. Een 19-jarige loonwerker kwam vrijdagavond om het leven, toen hij aan het werk was met een hakselaar.

Twee wedstrijden bij voetbalvereniging D.S.C zijn zaterdag vanwege het overlijden van de man afgelast. In de teams van jongens onder 19 en jongens onder 17 spelen veel vrienden van het slachtoffer.

Minuut stilte

'Hij voetbalt zelf niet bij ons', vertelt Wim Steenbekkers, bestuurslid van D.S.C. 'Maar zo'n veertig van onze leden zijn bevriend met het slachtoffer.' Het eerste team speelt zondag wel. Het gaat om een belangrijke wedstrijd, dus die gaat wel door. Voor de wedstrijd, in Kerk-Avezaath tegen Teisterbanders, wordt een minuut stilte gehouden.

De sfeer op de club is gelaten. Iedereen heeft het erover. Steenbekkers vertelt dat er steeds mensen het clubgebouw binnen komen. Allemaal met dezelfde vraag: Hoe kon dit gebeuren?

Gras hakken

De eigenaar van een loonwerkersbedrijf uit de buurt is blij dat hij de betreffende landbouwmachines niet meer heeft. Hij wil graag onbekend blijven, maar vertelt wel dat het altijd oppassen is met hakselaars. Die machines hakken het gras kort.

Op de vraag of hij het slachtoffer kent, zegt hij dat het een heel bekende jongen is in de regio. Zelf had hij hem ook in kunnen huren. 'De jongens werken meestal in ploegen.'

De ploeg die vrijdagavond samenwerkte in Maren-Kessel bestond minimaal uit twee man. De chauffeur die bij het slachtoffer was, heeft volgens Steenbekkers alles zien gebeuren. Ook hij hoort bij de vriendengroep uit het dorp.

Veel steun voor elkaar

'Ze zijn heel close en staan altijd klaar voor elkaar. Ze helpen ieder jaar bij met het bouwen van carnavalswagens.' Deze zaterdag zitten de jongens bij elkaar ergens in het dorp. Om het trieste nieuws te verwerken en de chauffeur te steunen. 'Mijn zoon is daar ook', zegt Steenbekkers.

Sport verdwijnt bij D.S.C. even naar de achtergrond, aldus het bestuurslid. 'We kijken hoe we steun kunnen bieden.'