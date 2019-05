VIDEO | Supermarkt overgenomen door groot koor

'Het is de eerste keer dat we dit op deze grote schaal zo doen,' vertelt dirigent Annar Nooteboom in de ochtend tijdens de repetitie. 'We oefenen nu voor het eerst samen. Eigenlijk is het gewoon oefenen en gaan. Ik laat het maar over me heen komen.'

De koren komen eens per jaar bij elkaar tijdens een landelijke korendag van vrije scholen in Nederland. Normaal is er dan een workshop of gastkoor, maar dit keer besloot het koor uit Tiel het anders aan te pakken.

Foto: Omroep Gelderland

'Mensen kunnen niet om je heen'

De locatie werd nauwkeurig uitgezocht. 'We kwamen uit bij een winkel. Daar kunnen mensen niet om je heen. In een winkelstraat is het nog maar de vraag of ze blijven kijken.'