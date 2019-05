Hoe komt de Sint zonder stoomboot naar Apeldoorn? Dit zijn de alternatieven!

Het Apeldoorns Kanaal is waarschijnlijk geen optie, want het is te smal. Petra van Wingerden, waarnemend burgemeester van de gemeente Apeldoorn vertelde vrijdag dat er nog gezocht wordt naar een alternatief: 'We zijn daarover nog met Sinterklaas in overleg. Maar daar gaan we iets voor verzinnen.'

Veluwsche Stoomtrein Maatschappij

Van stoomboot is de link al snel gelegd naar een stoomtrein. Tussen Dieren en Apeldoorn rijdt de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) met historische locomotieven en rijtuigen. In het verleden heeft de maatschappij de Sint en zijn pieten al vaker geholpen en ze staan ervoor open om ook dit jaar weer te helpen.

Foto: Martijn Lankhaar

Drakenboot

Mocht de behoefte aan een boot toch erg groot zijn, kan het gezelschap altijd nog uitwijken naar (meerdere) drakenboten. Volgens het bestuur van het Drakenboot Festival in Apeldoorn mogen ze de grote kano's altijd gebruiken, maar 'misschien is het wat te wiebelig voor de Sint. Voor de pieten is het wel erg leuk, want het is echt een teamsport.'

Foto: Yoran Fotografie

Vliegveld Teuge

Niet via het water of het spoor, maar via de lucht. Het zal misschien even wennen zijn om te zien: Sint en zijn pieten kunnen ook met de parachute naar beneden springen.

Foto: ANP

