'Het is allemaal brandschoon', eerste bedrijven na brand Vorden weer open

Het bedrijf van Arjan Mombarg dat bedrijfsuitjes en familiefeesten verzorgt is één van de bedrijven waar alle voorwaarden opgeheven zijn en die zaterdagochtend gewoon weer open is.

'Wij hebben in die zin mazzel gehad dat voor ons de wind gunstig stond, wij zitten hier net op de grens van het gebied waar asbest gevonden is. Er is wel schoongemaakt bij ons, maar ik heb meer het idee dat het bewust ruim is aangehouden', vertelt Mombarg. Het gebied is met een stofzuiger schoongemaakt om te zorgen dat het gezondheidsrisico minimaal is en alle asbest volledig opgeruimd.

Tekst gaat verder onder de video.

Speciale maatregelen

De gemeente Bronckhorst heeft in samenwerking met de omgevingsdienst het gebied dat vervuild is in kaart gebracht door een rode grens te trekken op een kaart. Ondernemers binnen dit gebied moeten eerst wachten op het moment dat zij vrijgegeven worden.

Tot die tijd gelden er speciale maatregelen waarop zij hun pand mogen betreden en werkzaam mogen zijn in het gebied. Ze moeten daarvoor wel aan verschillende regels voldoen. Zo mogen ze alleen via de hoofdingang naar binnen, moeten buitenterreinen afgesloten blijven, niet het dak op en geen airconditioners en ventilatiesystemen gebruiken.

Tekst gaat verder onder de video.

Financiële gevolgen

'We hebben er al wel wat schade aan overgehouden omdat we deze week niemand konden ontvangen en onze werkzaamheden dus niet konden doen.' Aldus Mombarg. 'Hoe groot de schade is is moeilijk te zeggen maar dat er schade is dat is duidelijk. Wij hebben geluk dat we vooral in het weekend verhuren en daardoor valt de schade relatief mee. Vandaag zijn we gewoon weer open'.

De gemeente Bronkhorst hoopt volgende week alle bedrijven volledig vrij te kunnen geven.

Zie ook: