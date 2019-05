Medewerker Radboudumc: ‘Tijdens de operatie werd een patiënt zo ongerust dat ze vroeg of het allemaal wel goed ging’

Een traumachirurg die ontslagen is voor zijn gedrag bij het Medisch Spectrum Twente, zou zich ook hebben misdragen bij het Radboudumc in Nijmegen. Dat schrijft de Volkskrant na gesprekken met twee oud-medewerkers.

De 64-jarige arts werd eerder deze maand ontslagen bij het Medisch Spectrum Twente (MST) vanwege verbaal intimiderend en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens medewerkers van het Radboud speelde een vergelijkbare situatie in het Nijmeegse ziekenhuis.

In de operatiekamer

Een van de interne klachten over de chirurg kwam na een heupoperatie. ‘Hij foeterde een assistent in opleiding toen zo hard uit dat deze daarna nooit meer is teruggezien in het ziekenhuis’, aldus een oud-medewerker van het Radboud, die de krant alleen wilde spreken op voorwaarde van anonimiteit. ‘Tijdens de operatie werd de patiënt, die een ruggenprik had gehad en nog bij kennis was, zelfs zo ongerust dat ze vroeg of het allemaal wel goed ging.’

Extravert en aanwezig

In hun gesprek met de krant vertelden de medewerkers dat de Raad van Bestuur van het ziekenhuis op de hoogte zou zijn van de situatie. Het Radboudumc laat weten geen officiële klachten tegen de chirurg te kennen.

‘De afgelopen week hebben we gesprekken gevoerd met medewerkers en oud-bestuurders en hebben we gezocht in archieven en dossiers’, aldus een woordvoerder. ‘Het beeld dat naar voren komt is dat van een deskundige arts, maar ook een arts die extravert en aanwezig was. Voor zover wij kunnen nagaan was zijn vertrek vrijwillig en stond dat los van meldingen of klachten.’

Onderzoek

De chirurg zegt in een telefonische reactie dat zijn vertrek bij het Radboud niets te maken heeft met de klachten over hem. '‘Er was geen sprake van een conflictueuze situatie. Ik ben weggegaan uit Nijmegen omdat ik de acute geneeskunde in Nederland naar een hoger plan wilde tillen.'

Om erachter te komen wat er zich precies rond de chirurg heeft afgespeeld, heeft het Radboud intern medegedeeld dat medewerkers zich alsnog kunnen melden via de vertrouwenspersoon of de Raad van Bestuur. ‘We vinden het belangrijk om de feiten boven tafel te krijgen’, aldus een woordvoerder. ‘We nodigen ook oud-medewerkers uit om contact op te nemen als ze te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag.’