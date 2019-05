TERUGLEZEN | De Graafschap op rozen na 2-1 zege uit tegen Sparta

De Graafschap heeft door een strafschop in de extra tijd met 2-1 gewonnen uit tegen Sparta. Een hele mooie uitgangspositie om dinsdag op De Vijverberg het eredivisieschap veilig te stellen.

95e: Het zit erop. De Graafschap mag zeker niet mopperen met deze overwinning.

92e: Jordy Tutuarima wordt aangetikt en De Graafschap krijgt een strafschop. EL JEBLI SCOORT: 1-2

90e: Javier Vet speelt geen gelukkige wedstrijd.

87e: Ondanks het ondertal blijft Sparta vrij moeiteloos op de been, De Graafschap laat eigenlijk niks meer zien. Ache schiet nog in het zijnet namens de thuisclub.

86e: Het uitvak gaat ondertussen helemaal los met Oerend Hard.

84e: Daryl van Mieghem valt in voor Furdjel Narsingh.

81e: Spanning bij trainer Henk de Jong. Hij voelt ook dat er meer in zit.

77e: Beide spitsen gaan naar de kant, Veldwijk bij Sparta en Benschop bij De Graafschap. Serrarens krijgt nog een kwartiertje als invaller.

75e: Even een drinkpauze en tijd voor tactische aanwijzingen.

74e: Vriends gaat veel te wild door op Burgzorg en krijgt zijn tweede gele kaart en dus rood.

73e: Sparta heeft het helemaal niet meer. Er zit nog meer in voor De Graafschap hier.

70e: Doelpuntenmaker Bahoui gaat naar de kant, Delano Burgzorg is zijn vervanger.

67e: GOAL!!! Bahoui kopt raak uit een voorzet van Benschop, het eerste doelpunt van de Zweed voor De Graafschap en meteen een cruciale.

66e: Harroui mist een grote kans namens de thuisclub, zijn schot wordt nog net geblokt.

65e: Het lijkt van beide kanten nergens op.

62e: Een slap rollertje van Narsingh na een één-twee met Benschop.

60e: Vrije trap El Jebli en de bal wordt wellicht met een hand geraakt. Maar de VAR vindt het niks.

58e: Er zit nauwelijks tempo in de tweede helft.

54e: Fabian Serrarens loopt warm. Kan de uitblinker van de play-offs een jaar geleden nu voor de kentering zorgen?

51e: De Graafschap probeert druk te zetten, maar het levert nog geen gevaar op.

46e: 'S.P.A.R.T.A' klinkt het op Het Kasteel. En dan begint de tweede helft.

45+2: Dit was niet best, op deze manier blijft De Graafschap niet in de eredivisie.

45e: Nog twee minuten extra speeltijd tot de rust.

41e: De aanvoerder van De Graafschap speelt geen gelukkige wedstrijd en dat wordt ook door een fan zo beleefd.

37e: Uitblinker Veldwijk schiet de bal tussen enkele verdedigers door op de paal.

34e: Hé, daar heb je Andy van der Meijde uit Apeldoorn!

31e: Benschop haalt uit in de korte hoek, Coremans redt fraai.

30e: Zeer matig tot dusverre deze Nabil Bahoui.

28e: Na goed werk van Veldwijk schiet Harroui voorlangs.

27e: De Graafschap is behoorlijk aan het ploeteren, ziet ook de technisch verantwoordelijke man Peter Hofstede.

23e: Een afgeslagen voorzet komt terecht op het hoofd van Bahoui, maar zijn kopbal gaat naast.

20e: Youssef El Jebli in duel met oud-Vitessenaar Dabo.

18e: De Graafschap probeert het wel, maar heeft toch wel een tik gekregen door die vroege tegentreffer.

14e: Bart Straalman is niet echt lekker begonnen aan de wedstrijd, hij werd er bij de 1-0 finaal afgelopen door de toch niet al heel snel bekend staande Lars Veldwijk.

8e: 1-0 VOOR SPARTA: Veldwijk geeft een uitstekende voorzet en voormalig Graafschapper Auassar kopt vallend raak.

6e: De Graafschap zoekt de aanval in de openingsfase.

2e: In het uitvak is het een dolle boel, zoals eigenlijk altijd bij de fans van De Graafschap.

1e: Een volley van Veldwijk na twintig seconden in handen van Bertrams.

20.45 Het gaat beginnen op Het Kasteel.

20.42 Tijd voor de Sparta Marsch, die massaal wordt meegezongen.

20.38 Nog even sproeien, het uitvak wordt net gespaard.

20.33 De spelers gaan nog even de kleedkamer in om hier zo weer terug te keren.

20.28 Vorige week scoorde hij nog, maar woensdag was Furdjel Narsingh niet fit genoeg om in de basis te beginnen. Vanavond weer wel.

20.24 Zijn nieuwe club Cambuur blijft in de eerste divisie, maar kan Henk de Jong daar met De Graafschap uit blijven?

20.19 Hij heeft een hekel aan kunstgras, maar Charlison Benschop vindt deze wedstrijd zo belangrijk dat hij over zijn bezwaren heen stapt.

20.12 Sigarenroker Leo Beenhakker heeft nu een of andere onduidelijke functie bij Sparta. In 2005 was hij nog technisch adviseur van De Graafschap, dat ondanks de wijze raad van Don Leo degradeerde.

20.07 Nigel Bertrams is al wekenlang in uitstekende vorm.

20.04 Het uitvak vult zich langzaam maar zeker.

19.55 De elf die het moeten doen namens de Superboeren.

Bertrams; Owusu, Straalman, S. Nieuwpoort, Tutuarima; Matusiwa, El Jebli, Vet; Narsingh, Benschop, Bahoui.

19.51 De zon schijnt nog op Het Kasteel.

19.47 De sfeer onderweg zit er wel in bij de supporters.

19.43 Beide ploegen speelden al één keer tegen elkaar in de toen nog nacompetitie en dat liep niet goed af voor De Graafschap. De 1-0 nederlaag hier in 2005 betekende officieus al degradatie, dat werd de wedstrijd daarna definitief.

19.39 Zo ligt het stadion van Sparta er vanavond bij.

19.35 De verrassing in de opstelling is misschien toch wel Nabil Bahoui. Hij stond er in beide wedstrijden tegen Cambuur ook in, maar liet weinig zien.

19.30 Het Kasteel is De Graafschap meestal niet gunstig gezind. Er werd vaak verloren uit tegen Sparta. De grootste nederlaag was in 2003, toen werd het 6-1.