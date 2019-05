LIVEBLOG | De Graafschap moet nu echt d'ran in finale tegen Sparta

De Graafschap moet nu echt d'ran om in de eredivisie te blijven. Het tweeluik met Sparta is allesbepalend. Vanavond is de eerste wedstrijd op Het Kasteel. Alles hierover in dit liveblog.

20.33 De spelers gaan nog even de kleedkamer in om hier zo weer terug te keren.

20.28 Vorige week scoorde hij nog, maar woensdag was Furdjel Narsingh niet fit genoeg om in de basis te beginnen. Vanavond weer wel.

20.24 Zijn nieuwe club Cambuur blijft in de eerste divisie, maar kan Henk de Jong daar met De Graafschap uit blijven?

20.19 Hij heeft een hekel aan kunstgras, maar Charlison Benschop vindt deze wedstrijd zo belangrijk dat hij over zijn bezwaren heen stapt.

20.12 Sigarenroker Leo Beenhakker heeft nu een of andere onduidelijke functie bij Sparta. In 2005 was hij nog technisch adviseur van De Graafschap, dat ondanks de wijze raad van Don Leo degradeerde.

20.07 Nigel Bertrams is al wekenlang in uitstekende vorm.

20.04 Het uitvak vult zich langzaam maar zeker.

19.55 De elf die het moeten doen namens de Superboeren.

Bertrams; Owusu, Straalman, S. Nieuwpoort, Tutuarima; Matusiwa, El Jebli, Vet; Narsingh, Benschop, Bahoui.

19.51 De zon schijnt nog op Het Kasteel.

19.47 De sfeer onderweg zit er wel in bij de supporters.

19.43 Beide ploegen speelden al één keer tegen elkaar in de toen nog nacompetitie en dat liep niet goed af voor De Graafschap. De 1-0 nederlaag hier in 2005 betekende officieus al degradatie, dat werd de wedstrijd daarna definitief.

19.39 Zo ligt het stadion van Sparta er vanavond bij.

19.35 De verrassing in de opstelling is misschien toch wel Nabil Bahoui. Hij stond er in beide wedstrijden tegen Cambuur ook in, maar liet weinig zien.

19.30 Het Kasteel is De Graafschap meestal niet gunstig gezind. Er werd vaak verloren uit tegen Sparta. De grootste nederlaag was in 2003, toen werd het 6-1.