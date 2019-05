Eerste vleermuizentelling: 'Ga om 21.40 in je tuin zitten'

In de avondschemering vliegen ze vaak razendsnel over: vleermuizen. Maar, om in kaart te brengen hoeveel vleermuizen er in Nederland vliegen, is dit weekend de allereerste Nationale Vleermuizentelling.

'Vleermuizen zijn enorm belangrijk', zegt Glenn Lelieveld, ecoloog bij de Zoogdierenverening. 'Ze eten andere insecten op. Woon je bijvoorbeeld aan het water waar ook vleermuizen leven, dan is de kans groot dat je weinig last van muggen hebt. In Noord-Amerika zetten boeren de dieren zelfs in om hun gewas te beschermen.'

Wie mee wil doen moet na zonsondergang een uurtje in de tuin gaan zitten tot het donker is en dan kijken of er vleermuizen overvliegen. Het beste tijdstip dit weekend is vanaf 21.40 uur. 'Als je vanavond even een uurtje in de tuin zit zie je gegarandeerd vleermuizen overvliegen', vertelt Lelieveld.

18 soorten in Nederland

Van de achttien in Nederland voorkomende soorten vleermuizen leeft er een aantal in en om onze huizen. Soorten als de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger wonen graag in spouwmuren en onder dakpannen. Ze jagen in parken en tuinen. De gewone grootoorvleermuis woont zowel op rustige (oude) zolders als in holle bomen en wie geluk heeft, kan hem in vooral oude tuinen, parken en bossen zien.

'Als we naar alle soorten vleermuizen in Nederland kijken dan doen een paar soorten het enorm goed, zoals de dwergvleermuis, maar andere ook weer minder goed', vertelt Lelieveld.

Verduurzamen slecht voor vleermuizen

'Als we het over de energietransitie hebben, zien we dat spouwmuren bijvoorbeeld worden geïsoleerd. En dan gaat het spannend worden voor onder andere de dwergvleermuis, want die leeft daar.

Het wordt dus een zorgelijke situatie als alle spouwmuren worden geïsoleerd. En dus is het goed om te laten weten dat er vleermuizen in tuinen en bebouwde omgevingen leven.'

Speciale zoekkaart

Om te bepalen welke soort vleermuis het is, heeft de Zoogdierenvereniging een zoekkaart gemaakt. Daarmee is op basis van de grootte en de manier van vliegen te zien om wat voor vleermuis het kan gaan.

Met de telling wil de Zoogdierenvereniging de aanwezigheid van vleermuizen in tuinen en de bebouwde omgeving onder de aandacht brengen en zoveel mogelijk gegevens verzamelen.

