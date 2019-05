Bij Vitesse heerst voorzichtigheid, maar 'resultaat is fijn'

Vitesse speelde vrijdagavond niet goed in Utrecht, zag de middenvelder uit Ophemert. 'Utrecht speelde bij vlagen ook echt goed, maar wel vooral op de counter. Ze wilden ons laten komen en ze schakelden goed om. Dat kwam ook omdat wij wel slordig waren hoor. Maar uiteindelijk kan ik wel zeggen dat we alles gegeven hebben en er het maximale uit hebben gehaald.'

Tekst gaat verder na de video

'Wil niet per se topscorer worden'

Tim Matavz was de gevierde man vrijdag. Na zijn twee goals tegen FC Groningen afgelopen dinsdag, was hij nu opnieuw belangrijk met een treffer. Al was het een 'lucky' goal. 'Dauda kopte de bal door en ik kreeg hem op mijn knie. Het was een frommelgoal, maar uiteindelijk is het wel een heel belangrijke uitgoal. 1-1 is voor ons een goede uitslag.'

De Sloveen heeft nu in de play-offs drie treffers gemaakt en is hard op weg om topscorer van de play-offs te worden. Al is dat niet het doel van de spits. 'Ik wil de play-offs winnen. Dat is het belangrijkste. Ik wil niet per se topscorer worden, ik wil gewoon winnen.' Toch is hij inmiddels wel de all-time topscorer van de play-offs geworden sinds dit systeem is ingevoerd. 'Dat is leuk, maar niet belangrijk', zo formuleert de spits zijn antwoord voorzichtig.

Kleine voorsprong?

Maar om de play-offs te winnen moet Vitesse thuis nog wel met Utrecht afrekenen. 0-0 kan genoeg zijn. Zorgt de uitgoal voor een kleine voorsprong? 'Je weet het niet, het kan echt nog alle kanten op. Ik denk wel dat we thuis sterker zijn. Als het publiek erachter staat is dat toch in ons voordeel. We moeten het dinsdag afmaken', aldus Navarone Foor.