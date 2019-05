Vitesse doet goede zaken voor Europees voetbal met gelijkspel in Utrecht

Vitesse trad vrijdagavond aan in dezelfde opstelling als tegen FC Groningen, dat drie dagen eerder met 3-1 aan de kant werd gezet. Net als in de heenwedstrijd van de vorige ronde in Groningen, stichtte de thuisploeg het meeste gevaar. Nadat Utrecht al een aantal kansen had gemist, kopte oud-Vitessenaar Sander van de Streek in de 19e minuut een voorzet binnen.

Wonderbaarlijke gelijkmaker

Even leek Vitesse het helemaal kwijt, maar na iets meer dan een half uur spelen was daar opeens de gelijkmaker. Tim Matavz kreeg de bal uit een hoekschop voor de knieën en werkte de bal wonderbaarlijk binnen.

Tekst gaat verder na de foto:



Matavz viert de belangrijke uitgoal. Foto: Omroep Gelderland

Ook in de tweede helft was Utrecht beter, maar bleven grote kansen lange tijd uit. Cyriel Dessers scoorde vlak na rust, maar stond buitenspel. In de slotfase was de thuisploeg nog een paar keer dicht bij de overwinning, maar de Arnhemmers hielden stand.

Dinsdag terugwedstrijd

Het gelijkspel geeft Vitesse een goede uitgangspositie voor de return, komende dinsdag in Arnhem. De winnaar van het tweeluik begint volgend seizoen in de voorronde van de Europa League.